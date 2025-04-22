買家「一炮過」229萬購AVA 228迷你戶

龍門居未補價兩房售358萬

屯門居屋龍門居新錄持貨近25年業主沽貨；祥益地產區域董事黃慶德表示，屋苑第2座中層B室，實用面積592方呎3房戶，獲區內綠表客以358萬元（未補地價） 購入、呎價6047元；原業主於2001年以94萬元（未補地價）購入，持貨近25年，帳面獲利264萬元或約2.8倍。

港島方面，有持貨多年的長情業主賣樓套現；美聯區域經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城鄱陽閣高層A室，實用面積583方呎兩房戶，原業主去年10月以800萬元放盤，累減94萬元或12%後，獲買家以706萬元承接自用、實呎1.21萬元；由於原業主早於1977年以16.15萬元一手購入，持貨近48年，帳面大幅獲利逾689萬元，期內升值約43倍。

十大屋苑復活節錄14宗成交

據中原統計，十大屋苑於過去4日長假期（4月18至21日） 共錄約14宗成交，較去年復活節假期錄約15宗，減少1宗或約7%；其中過去周末（4月19及20日） 則有8宗成交，較對上周末多兩宗或約33%，零成交屋苑有5個，包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城、東涌映灣園。