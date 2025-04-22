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緻藍天交投靜 3房呎價1.1萬

【明報專訊】受關稅戰、股市波動影響，近月稍見升勢的二手樓市再現暗湧，加上西貢西沙焦點新盤SIERRA SEA推售，凍結部分二手市場購買力，其中將軍澳日出康城緻藍天，4月份截至16日，暫時錄得約1宗二手買賣。區內代理預料，緻藍天、以至整個將軍澳區，短期內二手交投仍將持續拉鋸。

明報記者 歐陽慧恩

SIERRA SEA開價 搶去部分購買力

中原高級分區營業經理何文俊表示，緻藍天第5座中層左翼C室，實用面積758方呎3房1套連儲物房間隔、望內園景，原業主叫價950萬元，累減112萬元或12%後，以838萬元沽出、實呎11,055元；原業主於2015年4月以660.3萬元一手買入，持貨10年，帳面賺逾177萬元或27%。

何續指出，將軍澳鄰近西貢，部分買家早前留待SIERRA SEA開價後，再決定是否入市，令區內二手交投驟減，加上發展商定價較市場原先預期為低，料二手成交市况將持續受壓。

《神魔之塔》開發者2400萬購迎海‧御峰4房

其他地區亦不乏低價成交。資料顯示，手機遊戲《神魔之塔》開發者之一的曾建中，早前透過公司名義，以2400萬元購入馬鞍山迎海‧御峰一個「鳳凰樓層」（即頂層對落一層）B室單位，實用面積1573方呎、屬4房雙套連儲物室間隔、實呎15,257元；原業主於2023年以4128萬元購入，帳面蝕1728萬元或42%，若連使費估計實蝕約1970萬元或48%。

美聯區域經理吳偉文透露，粉嶺高爾夫．御苑第7座低層E室，實用面積375方呎1房戶，以410萬元易手、實呎10,933元；原業主2017年約651.98萬元一手購入，帳面蝕逾241萬元37%，連使費有可能實蝕約268萬元或41%。

星匯居兩房呎售近1.2萬 10年低位

市區方面，中原高級區域經理許永生表示，長沙灣星匯居第2座低層D室，實用面積522方呎兩房戶，以618.8萬元沽出、實呎僅11,854元，料為屋苑10年來呎價新低；原業主2015年以620萬元買入，帳面微蝕1.2萬元，連使費料實蝕約33萬元或約5%。中原分區營業經理胡志軒指出，香港仔中心海湖閣中高層6室，實用面積432方呎兩房戶，以388萬元沽出、實呎8981元，失守9000元大關，料為屋苑成交價、呎價約3年來新低，惟原業主2011年以300萬元購入，帳面仍賺88萬元或29%。

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