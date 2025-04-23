SIERRA SEA周六首輪價單售318伙 收逾2.1萬票超購65倍 大手最多可買10伙

明報記者 江俊洋

樓花期約8個月、提供781伙的SIERRA SEA，屬近期市場焦點，新地副董事總經理雷霆表示，現時港元存款利息下調，預料美國將加大力度減息，相信不少市民傾向買樓作投資收租。

新地雷霆：大手買家料為主要客源

SIERRA SEA已推出3張價單合共356伙，本周六以價單首輪推售的318伙，涵蓋1房至3房戶，實用面積301至700方呎，料市值超過19億元；以最高15%折扣計，入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用面積301方呎1房戶，折實價299.88萬元、折實呎價9963元，今批有40伙的折實價低於400萬元。

雷霆續稱，SIERRA SEA相比集團同系馬鞍山雲海、現時約1.4萬元的二手均呎價，已有不少折讓，估計將有不少客源屬大手買家。

價單發售單位折實均呎1.08萬元

新地代理執行董事陳漢麟補充，SIERRA SEA目前累收逾2.1萬張入票，約40%屬大手客。

SIERRA SEA是繼同系啟德天璽‧天1期，去年10月收逾2.9萬票後，半年來再有全新盤收逾2萬票，明晚8時截止認購，料有望打破天璽‧天1期的收票紀錄。

據銷售安排資料顯示，開售當日設有A、B兩組時段售樓；當中A組大手客再細分為5組，其中Super A 組為最優先選樓組別，買家須購買7至10伙指定單位，當中最多可買2伙實用面積不小於700方呎的3房戶，1房戶最多可買3伙，但每購買1伙1房戶，須另買最少兩伙（包括1伙為兩房連儲物房或3房戶）；B組散客最多可買兩伙。

凱和山3日沽33伙 吸金1.36億

另路勁（1098）等發展的屯門掃管笏凱和山，繼復活節長假期連沽30伙後，昨天單日再沽出3伙，過去3日套現總額1.36億元。至於新地與長實（1113）合作的屯門青山公路飛揚系列，亦於周六以先到先得形式，發售第1期5伙3房單位，入場價929.8萬元起。