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新地恒地洪水橋/厦村項目補地價16.68億

【明報專訊】政府積極開發北部都會區，其中新地（0016）及恒地（0012）等持有的元朗洪水橋/厦村新發展區內第34B區住宅地，達成補地價協議，成洪水橋/厦村新發展區首宗完成原址換地申請，若以補地價金額涉約16.68億元、連同政府設施工程費用，料共涉19.54億元，每方呎樓面地價約1681元，預計可興建約2300個單位。

發展商：北都成香港發展新動能

恒地和新地昨晚表示，樂見與政府達成共識，完成洪水橋/廈村新發展區用地原址換地協議，並指儘管整體宏觀經濟充滿挑戰，但恒地和新地仍一如既往支持香港、投資香港，特別是北部都會區，將成為香港整體發展的新動能，相信洪水橋是北都的重要引擎，香港未來的全新都會。

發展局昨晚在社交媒體公布，地政總署早前因應土地業權人要求，酌情把上述原址換地申請的完成期限延長，雙方最終達成原址換地，有關項目經扣減業權人、於換地附近為政府興建休憩空間所需的2.86億元工程費後，業權人支付補地價約16.68億元。

連政府工程 料成本呎價1681元

據悉上述第34B區用地，預計可建樓面約116.25萬方呎，若以16.68億元計，每方呎樓面補價約1435元；惟連同2.86億元工程費用計，即補地價連政府設施工程費共涉19.54億元，每方呎樓面補價約1681元。

據發展局指出，上述第34B區住宅用地，面積約1.7公頃，按發展商估算，項目可提供約2300伙住宅單位。局方指出，地政總署正處理區內其他5宗原址換地申請，其中4宗涉及洪水橋市中心的商業地，原址換地申請的完成期限，由今年3月31日延遲至今年底。

測量師張翹楚表示，上述地皮未計政府設施工程費用，較原先政府推出的北部都會區標準補地價為低，相信金額對同區未來補地價有一定影響及指標性；若連同建築成本每方呎約6000至6500元，料未來每方呎賣價約9000至1萬元。

遠東酒店申九華徑建7052伙 增幅18%

另遠東酒店（0037）過去曾就九華徑測量約份第4約多個地段及毗連政府土地，申請重建成住宅，據城規會資料顯示，上述地皮涉約52萬方呎，申請人擬調高地積比率，新計劃擬建14幢40層高（不包括2層地庫）的住宅，料提供約7052個單位，住宅樓面涉約312萬方呎，單位平均面積約442方呎，同時設1幢非住宅物業，令總樓面增至約338萬方呎。

項目於1996年向城規會提出改劃住宅申請，惟規劃許可已失效，2022年初重新提交發展方案，並於2023年獲批，當時項目可建樓面約260萬方呎，其中住宅樓面涉256萬方呎，料提供約5973伙，平均每伙面積約429方呎。換言之，新計劃較原有已批方案增加1079伙住宅，增幅18%；項目總樓面面積亦較原有方案，增加78萬方呎或約30%。

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