moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地背景業主1480萬沽One Homantin特色戶 料蝕37%

【明報專訊】二手交投氣氛回落，代理消息指出，何文田One Homantin第3座連天台特色戶，實用752方呎3房1套間隔、連700方呎天台，以1480萬元易手、實呎19,681元、原業主登記姓名採普通話拼音，料具內地背景，於2019年以2313.4萬元一手購入，帳面蝕833.4萬元或36%，連同發展商優惠及使費計，估計原業主實蝕約848萬元或37%。

灝景灣極低層戶呎售1.12萬 屋苑3年低

綜合市場資訊，青衣區復活節長假共錄約9宗二手買賣，而4月暫累錄28宗，料全月將少於上月錄的54宗。利嘉閣高級區域市務董事彭錦添表示，青衣指標屋苑之一灝景灣，屋苑第7座一伙極低層單位，實用682方呎3房1套間隔、連接平台，以768萬元易手、實呎11,261元，成交價料為屋苑3房戶型約3年新低、呎價亦屬屋苑約3年來最低；不過，原業主2011年以553萬元購入，持貨14年，帳面賺215萬元或39%。

另美聯助理區域經理楊浩然稱，大埔白石角逸瓏灣II第11座一伙極高層單位，實用794方呎、3房1套間隔另連665方呎天台，新近以1088萬元易手、實呎13,703元。

逸瓏灣II三房特色戶1088萬沽

楊續稱，原業主於2015年以1180.8萬元一手購入，帳面仍要蝕約92.8萬元或8%，連使費料實蝕約145萬元或12%。

港島二手成交方面，中原高級資深區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城4月至今，暫時累錄約18宗買賣成交，其中南海閣高層H室，實用552方呎兩房間隔，望泳池及少海景，以798萬元易手、實呎14,457元，新買家為用家。原業主於2005年以352萬元購入，持貨20年，帳面賺446萬元，單位期內升值約1.3倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款