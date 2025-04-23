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盛滙3070萬沽九龍兩舖 料蝕千萬

【明報專訊】工商物業市場新錄蝕讓成交，其中盛滙商舖基金新近合共以3070萬元、先後售出兩個九龍區舖位，估計合共蝕約1030萬元。另外，永義（1218）或相關人士持有的銀座式商廈銅鑼灣The HEDON全幢，叫價約6億元放售。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金最新售出之兩個舖位，包括新蒲崗衍慶街9至19A號蒲崗唐樓地下5號舖，面積710方呎，以1340萬元售出、呎價約1.89萬元，舖位由粥店以5.8萬元租用，租金回報5.2厘，物業於2021年以2100萬元購入，帳面蝕約760萬元或36%。

永義放售銅鑼灣The HEDON 意向價6億

同時，尖沙嘴堪富利士道8R舖，面積280方呎，以1730萬元售出、呎價約6.18萬元，舖位由茶飲店以4.5萬元租用，租金回報3.1厘；盛滙於2023年以2000萬元購入該舖，帳面蝕270萬元或13.5%。

紀惠銅鑼灣商廈放盤 意向價低估值15%

另高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，去年落成的銅鑼灣勿地臣街The HEDON全幢銀座式商廈，總建築面積約4.61萬方呎，現正放售；據悉物業由永義或相關人士持有，現市值約10億元，意向價約6億元，較市值低約四成。

此外，紀惠集團持有的銅鑼灣凱利商業大廈地下、1樓及2樓，總面積2.17萬方呎，以交吉形式出售；第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業估值1.9億元，業主意向價1.6億元，即放售價較估值低逾15%；不過，紀惠於2005年以7380萬元購入，現放售價較購入價高1.1倍。

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