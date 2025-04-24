moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

九肚山峰銀主屋4500萬沽 7年半貶值48%

【明報專訊】近年二手蝕讓頻仍的沙田九肚麗坪路一帶半新盤，區內再錄銀主盤大幅貶值易手個案。市場消息稱，沙田新晉屋苑九肚山峰麗坪路單號洋房，實用2624方呎，4房雙套間隔，連488方呎花園及969方呎平台，原由銀主叫價5000萬元放售，最新減至約4500萬元售出，減價500萬元或一成，實呎17,149元。

資料顯示，物業原由林姓業主於2017年10月8625.17萬元一手購入，當時採發展商備用一按，及後於2020年再由另一家財務承造二按，金額高達3540萬元，物業最新由銀主沽出，成交價較7年半前大幅貶值約4125萬元或約48%。

柏傲莊兩房1000萬沽 5年實蝕約7%

此外，港鐵大圍站上蓋柏傲莊再錄二手蝕讓個案。中原地產副區域營業經理劉俊杰表示，柏傲莊2A座中層C室，實用533方呎，兩房間隔，開價約1100萬元，最終減價100萬元或9%，以1000萬元易手，實呎18,762元。

新買家為換樓客，原業主2020年以1027萬元一手買入單位，持貨約5年，帳蝕約27萬元或3%，連使費料實蝕約76萬元或7%。

爵悅庭兩房750萬沽 9年料實蝕41萬

另外，荃灣爵悅庭有業主為加快換貨，不惜明賺暗蝕手上單位。美聯物業助理聯席董事姚偉明表示，爵悅庭東爵軒高層H室，實用面積597方呎，3房間隔，約半年前以約880萬元放盤，由於原業主希望換入大單位，故近期加快沽貨，而單位最新獲用家以約750萬元承接，實呎約12,563元，新買家為外區客，購入作換樓自用。

資料顯示，原業主2016年9月以約748萬元購入單位，持貨近9年，帳面獲利2萬元，近平手沽出物業，惟連使費料明賺暗蝕約41萬元或5%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款