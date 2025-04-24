九肚山峰銀主屋4500萬沽 7年半貶值48%

【明報專訊】近年二手蝕讓頻仍的沙田九肚麗坪路一帶半新盤，區內再錄銀主盤大幅貶值易手個案。市場消息稱，沙田新晉屋苑九肚山峰麗坪路單號洋房，實用2624方呎，4房雙套間隔，連488方呎花園及969方呎平台，原由銀主叫價5000萬元放售，最新減至約4500萬元售出，減價500萬元或一成，實呎17,149元。
資料顯示，物業原由林姓業主於2017年10月8625.17萬元一手購入，當時採發展商備用一按，及後於2020年再由另一家財務承造二按，金額高達3540萬元，物業最新由銀主沽出，成交價較7年半前大幅貶值約4125萬元或約48%。
此外，港鐵大圍站上蓋柏傲莊再錄二手蝕讓個案。中原地產副區域營業經理劉俊杰表示，柏傲莊2A座中層C室，實用533方呎，兩房間隔，開價約1100萬元，最終減價100萬元或9%，以1000萬元易手，實呎18,762元。
新買家為換樓客，原業主2020年以1027萬元一手買入單位，持貨約5年，帳蝕約27萬元或3%，連使費料實蝕約76萬元或7%。
另外，荃灣爵悅庭有業主為加快換貨，不惜明賺暗蝕手上單位。美聯物業助理聯席董事姚偉明表示，爵悅庭東爵軒高層H室，實用面積597方呎，3房間隔，約半年前以約880萬元放盤，由於原業主希望換入大單位，故近期加快沽貨，而單位最新獲用家以約750萬元承接，實呎約12,563元，新買家為外區客，購入作換樓自用。
資料顯示，原業主2016年9月以約748萬元購入單位，持貨近9年，帳面獲利2萬元，近平手沽出物業，惟連使費料明賺暗蝕約41萬元或5%。