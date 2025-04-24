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嘉咸街英式酒吧連約舖1億放售

【明報專訊】政府積極推行盛事經濟，有中環蘇豪區酒吧舖趁勢放售。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，獲委託出售中環嘉咸街45至53A號嘉利大廈地庫A號舖，面積約5000方呎，意向呎價約2萬元，涉資約1億元。

黃氏續稱，物業以連租約形式出售，租客為英式酒吧The Globe，酒吧開業近20年，早前已續租，月租約30萬元，按意向價計算，買家可享約3.6厘租金回報。據悉，原業主2005年以2080萬元購入，早前以約1.8億元放售，現調低8000萬元或逾40%、以約1億元放售。若成功以意向價出售，帳面將獲利7920萬元或3.8倍。

永倫集團3300萬沽西環舖

再有資深投資者沽貨套現，由「收租王」永倫集團持有的西環德輔道西363號龍豐閣1樓商舖，面積約7500方呎，本月中以3300萬元沽出，呎價約4400元，買家為「海味大王」庾柱林或有關人士。永倫集團早於2001年4月以900萬元購入，持貨約24年，帳面獲利2400萬元或2.7倍。翻查資料，庾柱林家族近年活躍於樓市，亦有於住宅及商舖市場購入物業，如2023年9月庾氏家族向歌手周國賢及其家人以6000萬元購入，位於上環文咸西街48至48A信裕大廈地下連地庫及一樓及天台，以面積8529方呎計，呎價約7035元。

元朗冰室等1320萬購屯門工廈

除上述商舖外，庾柱林於203年底以7000萬元、向寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠第二子陳燿陽，以及其妻、前港姐亞軍李明慧購入中半山羅便臣道1號低層複式戶，連兩車位一併購入，呎價26,657元。

另外，資料又顯示，屯門建發街17號同德工業大廈1樓A室，面積4854方呎，連同3個車位，本月初獲買家以1320萬元購入，呎價約2719元。買家為連鎖餐廳元朗冰室或有關人士，原業主早於1995年3月308萬元購入，持貨30年，帳面大賺1012萬元或3.3倍。

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