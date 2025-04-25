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SIERRA SEA收3.5萬票 膺新界票王 明首輪開售318伙 超額認購109倍

【明報專訊】新地（0016）今年重頭戲、西貢西沙SIERRA SEA，將於明日首輪開售，昨晚截止認購登記。市場消息指出，項目過去8日累收逾3.5萬票，以首輪開售318伙計，超額認購約109倍，是繼2023年8月長實（1113）推售油塘親海駅II後，再有新盤錄得逾3萬個認購登記（見表），並榮登全港歷來首輪收票最多的新界新盤票王，如以每張入票5萬元計，凍資17.5億元。

明報記者 甘潔瑩、鄺海盈

即使全球經濟於關稅戰陰霾下，但樓花期約8個月、提供781伙的SIERRA SEA認購氣氛依然火熱，項目於昨晚截至認購登記，市場消息稱，8日累收逾3.5萬個購樓意向登記，超額認購約109倍。新地代理執行董事陳漢麟昨午在記者會上表示，SIERRA SEA入票人士當中大手客約佔四成，以家庭客為主，部分投資者有意欲購買多於一伙單位收租，以舊換新物業減低維修費；另內地客亦佔兩成。

新地陳漢麟：大手客入票佔四成

SIERRA SEA雖未能超越親海駅II的紀錄，但也榮登全港歷來新界新盤票王。據悉，同一登記人可於A、B組分別遞交不多於4份購樓意向登記，換言之，一名準買家最多可入8票，即夫婦二人已可入16票。

值得留意，SIERRA SEA每次認購須連同本票5萬元一併遞交，即若買家遞交最多8票，共涉約40萬元。翻查資料，目前全港新盤票王為親海駅II，2023年以首批折實均呎1.55萬元、見市區7年新低推出，最終6日內收逾3.8萬票，以首輪賣626伙計，超額60倍。親海駅II當年首輪開售亦分為A、B兩組，同一組登記人可於A、B組分別遞交不多於4份購樓意向登記，即一客可入8票，不過除首份認購登記需附上本票5萬元外，其餘只需附上支票便可。

緹外最後院墅10億沽 今年一手新高

超級豪宅再錄大額成交，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，昨以10億元透過招標形式售出最後一間院墅，創今年一手成交價新高，實用面積11,692方呎，5房5套另設5間工人房間隔，附設15,043方呎花園，以及設兩個停車位的車庫，實呎85,529元。緹外開售至今累沽37伙，套現逾115億元，平均實呎約6萬元。

另嘉華（0173）等合作的啟德跑道區啟德海灣，其中2B座25樓B室，實用面積474方呎，兩房連儲物室間隔，獲內地用家以937.6萬元承接，實呎19,781元。路勁（1098）等的屯門掃管笏現樓項目凱和山，昨售出1座19樓E室兩房戶，實用面積477方呎，成交價530.51萬元，實呎11,122元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山早前以「chill級價」推出400萬元以下1房及兩房戶後，本周項目已累沽35伙。

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