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包華士道8號屋地 批建5888呎大屋

【明報專訊】發展商繼續加快去庫存量的同時，亦放慢旗下項目發展步伐。屋宇署公布，今年2月批出5份建築圖則，分別為3份住宅及商住發展、1份工廠及工業發展，以及1項社區服務發展，全屬中小型項目，未見大型發展商蹤影。

其中原由印度裔富商家族或相關人士持有、去年初淪為銀主物業，並以3.6億元售出的渣甸山包華士道8號屋地，獲屋宇署批建1座2層高獨立屋，總樓面涉約5888方呎。「麻雀館大王」石鑑輝家族持有的油麻地廟街179至183號（單號）項目，則獲批建1幢21層高的商住建築物，總樓面約1.73萬方呎。至於由長江製衣持有的新蒲崗大有街20至24號，獲批建1幢26層高（另設3層地庫）工廈圖則，總樓面涉約37.2萬方呎。

首兩月376伙動工 15年同期新低

另外，私宅動工量亦持續偏低，據屋宇署最新數據顯示，今年2月全港僅有兩個私宅項目、共212伙動工，雖然較今年1月164伙增加29%，屬近6個單月最多，但仍為偏低水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首兩個月私宅動工量累計376伙，較去年同期減少67%，為過去15年同期新低，該月內動工項目包括佐敦德興街7及8號（164伙）及油麻地廟街16至20號（48伙）。落成量方面，今年2月共有3個私宅落成，涉及1624伙，為近5個月來數量最少的月份；而今年首兩個月累計共3510伙私宅落成，較去年同期的3596伙減少2%，為4年同期新低。

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