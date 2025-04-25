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劍橋道15號招標放售 估值4億

【明報專訊】再有九龍塘屋地於市場放售。第一太平戴維斯獲委託為獨家代理公開招標出售九龍塘劍橋道15號屋地，現狀為一幢3層高物業，地盤面積約9767方呎，實用面積約7302方呎，最多可重建樓面約17,581方呎，以市場估值約4億元計，每方呎樓面地價約22,752元。物業將以現狀交吉出售，截標日期為下月13日。

錢昭穎1650萬沽諾士佛臺樓上舖

第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示，物業重建後樓面約17,581方呎，早前同區亦錄成交，包括約道10號以1.528億元易手、每方呎樓面地價約24,328元；而緹外分層單位今年成交價則介乎1.72億至2.3億元，實呎由42,250至51,837元不等。

勞又表示，項目重建方案具有靈活性，可重建為一間獨立屋或兩間半獨立屋或3個住宅單位，並附設私人泳池。

另外，市場消息稱，尖沙嘴諾士佛臺冠福中心1樓1及2號舖，面積約2200方呎，連租約以1650萬元易手，折合呎價約7500元。

據悉，商舖現租予居酒屋，月租約11萬元，新買家享租金回報約8厘。原業主有被稱為「發燒碟女歌手」錢昭穎（ANNETTE）等，2000年1月1750萬元購入，帳面蝕約100萬元或6%。此外，錢氏等亦於本月初以360萬元沽出柴灣安業街合明工廠大廈中層A室，面積2165方呎，呎價1663元。上址原業主2012年1月330萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利約30萬元或9%。

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