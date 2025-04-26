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渣甸山白建時道8號4.7億易手 原業主持貨33年升16倍 關稅戰來最大宗二手豪宅成交

【明報專訊】雖然本月初美國總統特朗普展開關稅戰，不過，本港卻連錄多宗超級豪宅買賣個案。其中名人業主雲集的東半山渣甸山白建時道，就有屋地於本月中以4.658億元、實呎逾8.5萬元易手，為本月初關稅戰後市場上最大宗二手豪宅成交。雖然該物業呎價較毗鄰洋房3年前成交價低近一成，但原業主持貨約33年，帳面仍勁賺逾4億元或近16倍。

上述物業為白建時道8號屋地，據代理資料，項目佔地約1萬方呎，現有物業為一幢落成於1954年、樓齡約71年之洋房，總樓面約5466方呎，若以0.6倍發展，預計項目可建樓面約6000方呎。資料顯示，物業最新以4.658億元易手，若以現有樓面計，呎價約85,218元，而若以可建樓面計，每方呎樓面地價則約77,633元。翻查資料，物業2016年曾被指獲「重慶李嘉誠」張松橋或相關人士以約6億元洽購，惟最終未有交易，即最新成交價較9年前洽購價大跌1.342億元或22%。

實呎8.5萬 低毗鄰3年前近一成

值得一提的是，物業毗鄰由多位名人持有的超級豪宅，除鄰近「大劉」劉鑾雄或相關人士持有多年的白建時道12號外，毗鄰的白建時道6號，由美心集團主席兼董事總經理伍偉國於2022年「買殼」購入，當時有指成交價約7.5億元，若以現狀總樓面約7986方呎計，呎價即約9.4萬元。換言之，白建時道8號呎價較毗鄰物業3年前價低近一成。不過，項目由Sharp Access Development Limited於1992年以2780萬購入，公司董事包括苗承鈞、苗大偉，即現時帳面仍勁賺4.38億元或近16倍。

事實上，本月一手市場亦有多宗億元豪宅成交，如嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，日前以10億元售出，創今年一手成交價新高，洋房實用面積11,692方呎，5房5套另設5間工人房間隔，附設15,043方呎花園，以及設兩個停車位車庫，實呎85,529元。

張小嫻2400萬購JESSVILLE四房戶

此外，中半山地利根德閣3座中層D室，實用面積2407方呎，3房1套間隔，上月底6318萬元易手，實呎26,248元。原業主早於1999年以2350萬元入市，現帳面獲利3968萬元或1.7倍。另市場續有名人入市，資料顯示，已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處港島薄扶林道128號、含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，高座JESSVILLE Tower一個實用面積1358方呎4房1套單位，上月以近2400萬元售出，實呎約1.76萬元，資料顯示，物業由知名言情小說和散文作家張小嫻購入。

明報記者

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