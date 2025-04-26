關稅戰當周 豪宅助CCL微升

【明報專訊】貿易戰升溫，全球經濟衰退風險加劇。具體反映3月31日至4月6日市况的中原城市領先指數CCL最新報136.37點，按周微升0.01%，主要受大型單位樓價反彈刺激，而新一份《財政預算案》公布後5周樓價累升1.1%，今年CCL則暫累跌0.92%。值得留意的是，今周指數仍未反映環球股市急挫的影響，近日樓價走勢偏軟，CCL再跌3.37點或2.47%便達到次季目標133點水平。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL是反映4月3日美國公布一系列對等關稅措施，以及4月4日內地出招反制當周市况，CCL按周回升，主要受CCL（大型單位）上升帶動，CCL（大型單位）最新報137.28點，按周升0.33%，惟指數在2016年8月底水平徘徊。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.24點，按周跌0.07%。CCL（中小型單位）最新報136.19點，按周跌0.05%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌3周，分別累跌0.73%及0.55%，指數同樣處於2016年8月底水平。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受SIERRA SEA今日開售影響，據該行研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄980組客戶於周末預約睇樓，較上周末1025組再跌4.4%，連跌三周，失守千組水平，並見近9個周末新低。