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Ken Sir不足300萬低撈荃灣中心一房戶

【明報專訊】早前新一份《財政預算案》提出將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，隨即刺激細價樓成交量，其中資深投資者呂宇健（Ken Sir）再度出手，以低市價約5%、斥298萬元購入樓齡約46年的荃灣中心一房戶。不過原業主2006年8月以84萬元購入，持貨近19年，帳面仍大幅獲利約214萬元或2.5倍。

原業主持貨19年帳升2.5倍

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心5座高層E室，實用面積324方呎，1房間隔，約兩周前開價約338萬元，最終減價40萬元或12%、以298萬元易手，實呎9198元。新買家為呂宇健，見單位銀行估價低水，故再度入市，如以市值月租約1.2萬元租出，租金回報料近4.8厘。

山景邨銀主盤120萬未補價沽

此外，樓價走勢反覆，市場再錄銀主盤成交。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門山景邨景貴樓高層20室，屬銀主盤，實用面積424方呎，日前獲綠表區內客垂青，以120萬未補價購入作自住，實呎2830元。原業主2004年11.02萬元未補價購入，即是次成交價較逾20年前購入價升近10倍。

不過，市場再錄二手蝕讓個案。十大屋苑之一的荔枝角美孚新邨，新錄持貨逾兩年的蝕讓成交。

美孚3房710萬沽 兩年實蝕17%

中原地產分區營業經理馮健平表示，美孚新邨3期吉利徑6號高層D室，實用面積670方呎，3房間隔，望內園景，以710萬元易手，實呎10,597元。原業主2023年3月800萬元購入，持貨約兩年帳蝕90萬元或11%，連使費料實蝕約135萬元或17%。

另中原地產首席分區營業經理楊浩鴻表示，上水海禧華庭1座中層E室，實用面積391方呎，兩房間隔，以388萬元易手，實呎9923元。新買家為區內自用客。據了解，原業主2021年以500萬元購入上址，持貨約4年，現轉手帳面蝕112萬元或22.4%，連使費料實蝕約136萬元或27%。

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