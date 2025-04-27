moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

SIERRA SEA首輪價單318伙沽清 發展商最快今加推 本周次輪銷售

【明報專訊】關稅戰無損買家入市意欲，今季首個開售大型新盤、新地（0016）發展的西貢西沙SIERRA SEA昨日開出紅盤，首輪銷售共329伙，其中318伙以價單形式推售，全數售出，並獲多組大手客大手購入，當中一組買家斥資約3400萬元購入7伙，另資深投資者「Ken Sir」呂宇健亦斥資約1000萬元購入兩伙。據悉，發展商最快今日加推，料於本周進行次輪銷售。

明報記者 甘潔瑩

膺新界新盤票王西沙SIERRA SEA，項目在開售前收到37,374個購樓意向登記，以價單推售318伙計，超額認購逾116倍，其中544票為代理入票，另推11伙特色戶招標。發展商分A、B兩組進行揀樓，當中A組大手客再細分為5組，最多可購10伙指定單位，B組一般買家則最多可買兩伙。

人龍曾伸延至室外停車場

項目在九龍環球貿易廣場進行銷售，A組昨日早上先揀樓，而下午則是B組買家揀樓。買家按發展商編定的時間而到場，環球貿易廣場及商場圓方全日也人頭湧湧，其中B組一般買家報到時，大批買家到場，買家及代理人數眾多，不僅迫爆售樓處，人龍更伸延至商場，以及室外停車場位置，高峰時有逾1500人在排隊等候，場面熱鬧。

代理：大手客逾3400萬購7伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有一組大手買家已選購7伙，當中包括3間3房、3間2房及1間1房戶，涉資逾3400萬元。據了解，另有多組大手客購入2伙至7伙。

市場消息透露，發展商最快於今日加推應市，料將於五一黃金周假期進行次輪銷售。

GRAND SEASONS兩房

逾681萬沽

綜合市場消息，昨日新盤市場錄近340宗一手成交，其中由會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，昨日連錄兩宗兩房單位成交，其中一伙為第1B座32樓B室，實用面積457方呎，兩房間隔，成交價681.4萬元，呎價14,910元。

整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1129伙，套現近69.9億元。

內地客359萬購凱和山1房

路勁（1098）等發展的屯門掃管笏現樓項目凱和山，昨日再錄兩宗成交，包括第1座9樓J室，實用面積381方呎，屬一房開放式廚房設計，成交價358.97萬元，折實呎價9422元。買家為內地投資客，看好區內發展及物業升值潛力購入物業。

另一宗為屋苑第1座9樓B室，實用面積587方呎，屬兩房標準廚房單位，成交價511萬元，折實呎價8705元，由區外換樓客購入。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款