SIERRA SEA熱賣 本月一手成交破千宗 新地加推133伙 擬周末次輪銷售

明報記者 林可為

SIERRA SEA首輪銷售開出紅盤後，新地加推第4號價單涉133伙，屬實用301至700方呎的1房至3房戶，市值逾8.34億元，維持最高15%直減折扣，整批折實呎價1.15萬元，較首批折實均呎1.03萬元高逾一成，但撇除樓層、景觀因素，屬原價加推，今批單位折實價327萬至875萬餘元，最快周末次輪銷售。

特色戶1943萬沽呎售1.9萬屋苑雙新高

SIERRA SEA亦錄5宗招標成交，包括一宗大手成交，客人購入兩伙涉資逾3200萬元；其中Aqua Avenue第3座29樓D室4房特色戶，實用996方呎連226方呎平台、762方呎天台，成交價1943萬元、實呎19,508元，暫為項目最高紀錄。

新地代理執行董事陳漢麟補充，上周六A組大手客時段沽出206伙，最大手客購入7伙、涉資3460萬元；另一組客人購入4伙兩房單位，涉資1770萬元。

內地客7900萬購大學閣4房 呎價撲5萬

除SIERRA SEA外，港島貴價新盤亦不乏成交。華懋西半山大學閣售出第1座12樓B室，實用1584方呎4房戶，成交價7900萬元、實呎49,874元，買家為內地家庭客；華懋銷售總監封海倫表示，集團擬保留大學閣部分單位收租。

另嘉里（0683）與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸海盈山，以1402.29萬元新售出第2B座16樓C室，實用629方呎兩房戶、實呎22,294元。

凱和山本月沽44伙 吸金1.87億

新界方面，路勁（1098）屯門掃管笏現樓凱和山，新沽出兩伙，包括第1座8樓J室，實用381呎1房戶，成交價357.18萬元、 實呎9375元，買家為上車客；項目本月暫累售44伙、套現約1.87億元。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，4月上半月受關稅戰影響，股市大起大落，交投氣氛觀望，隨下半月關稅戰稍緩和，加上SIERRA SEA熱賣，料本月全月一手成交約1200宗。