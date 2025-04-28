市場消化壞消息 樓價今年料升5%

事實上，高臨自去年5月推售以來累售約214伙，佔全盤單位總數259伙的83%、吸金約19億元，逾五成買家屬介乎30歲至40歲的年輕客戶，而姓名採普通話拼音人士，佔比約六成。

高臨六成買家具內地背景

可留意的是，高臨A1座頂層31樓A室，實用1589方呎4房設計連平台特色戶，成交價6476.8萬元、實呎4.07萬元，屬項目售價、呎價最高紀錄；畢表示，高臨尚餘兩伙高層大戶待售，包括A2座31樓A室，實用1452方呎4房設計連天台；另A2座30樓A室，實用1056方呎3房間隔，有望挑戰項目呎價新高。

華第不乏內地創科產業客睇樓

至於由5幢洋房組成的華第1期，去年底以1.22億元售出粉錦公路333C號屋，實用6940方呎4房間隔另連花園，為新界近年罕見的巨無霸屋苑式洋房、實呎1.75萬元。畢指出，在北部都會區效應帶動下，近日參觀現樓的人士，不乏從事創科產業的內地客戶。

另資策擬今年推出的其他全新盤，包括與新世界（0017）、港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸5A期滶晨（447伙），以及與信置（0083）等合作的油塘通風樓項目（748伙），兩盤均已獲批預售。

明報記者

[發展商專訪]