moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

市場消化壞消息 樓價今年料升5%

【明報專訊】資本策略目前在港銷售的兩個主要住宅新盤，為佐敦高臨、粉嶺粉錦公路華第1期，資策常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，雖然中美角力升級、關稅戰的發展仍受關注，但相信市場已經消化相關壞消息，以4月7日（周一）「股災日」為例（恒指當日跌逾3000點），整體一手成交仍錄逾30宗，反映市况穩定，相信整體樓價至年底，料有5%溫和升幅。

事實上，高臨自去年5月推售以來累售約214伙，佔全盤單位總數259伙的83%、吸金約19億元，逾五成買家屬介乎30歲至40歲的年輕客戶，而姓名採普通話拼音人士，佔比約六成。

高臨六成買家具內地背景

可留意的是，高臨A1座頂層31樓A室，實用1589方呎4房設計連平台特色戶，成交價6476.8萬元、實呎4.07萬元，屬項目售價、呎價最高紀錄；畢表示，高臨尚餘兩伙高層大戶待售，包括A2座31樓A室，實用1452方呎4房設計連天台；另A2座30樓A室，實用1056方呎3房間隔，有望挑戰項目呎價新高。

華第不乏內地創科產業客睇樓

至於由5幢洋房組成的華第1期，去年底以1.22億元售出粉錦公路333C號屋，實用6940方呎4房間隔另連花園，為新界近年罕見的巨無霸屋苑式洋房、實呎1.75萬元。畢指出，在北部都會區效應帶動下，近日參觀現樓的人士，不乏從事創科產業的內地客戶。

另資策擬今年推出的其他全新盤，包括與新世界（0017）、港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸5A期滶晨（447伙），以及與信置（0083）等合作的油塘通風樓項目（748伙），兩盤均已獲批預售。

明報記者

[發展商專訪]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款