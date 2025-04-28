WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣

明報記者 江俊洋

攝影 黃志東

WHITESAND COVE於上月首錄一手成交，以6238萬元售出洋房5，實用面積2195方呎，3房3套連工作間間隔，另設536方呎前後花園、699方呎天台及49方呎平台，配備私人升降機及車庫，實呎28,419元。坐落於西貢公路162號WHITESAND COVE，與區內指標屋苑匡湖居相距不遠，亦鄰近響鐘村、南圍村；全盤由6座洋房、5座分層住宅大廈共34伙組成，單位實用面積由833至3162方呎，涵蓋3房至5房戶型，全盤有41個車位，與單位比例大於1比1，其中所有洋房均設專屬停車位。

全盤設40伙 包含6幢洋房

景觀方面，項目開則別具心思，所有單位的露台均能外望海景，而部分單位的房間，以內園景或對出的西貢公路為主。WHITESAND COVE已屆現樓，意味買家可即買即住，發展商開放一個連裝修示範單位，為第5座5樓A室，實用面積1652方呎，採4房4套間隔，該座以一層一伙設計，升降機可直達停車場外，亦連接大門，戶主可直接進入單位，體現對住客私隱度的重視。

私隱度高 自然景觀融入室內

大廳空間寬闊，室內以「Serene Retreat」作為主題設計，設計師將單位與周邊自然環境融和一體，如飯廳擺放8人大理石方形餐桌，配搭的銀色吊燈名為「The Leaf」，與戶外的大自然及紅樹林呼應；客廳放置特大流線形梳化，對出為50方呎的觀景露台，近望極具生態價值紅樹林，遠眺匡湖居、白沙灣遊艇會，並望多重山巒，形成不同層次景觀。

所有房間均以套房設計，主人套房佈置低調簡約，與客廳同坐向，大窗可飽覽無遮擋自然景色；主人套房浴室空間闊落，浴缸、企缸兼備。另外兩間套房分別以灰色、粉紅色為主色調，另一間套房作書房用途，房內配上弧形廣角窗，享受恬靜綠意環境。

廚房設U形工作枱面，配備德國品牌Miele的配套家電，包括煮食爐、雪櫃、蒸焗爐等。

項目住客會所命名CLUB NATURE，設計同樣融入自然元素，洋溢法國南部的園林氣息，特別設置吊椅，可讓住戶輕鬆地欣賞西貢海景；會所同時設有宴會廳、無邊際泳池及健身室等設施，足不出戶都可享受私人時間。

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