宇晴軒觀望氣氛濃 兩年蝕一成沽

明報記者 趙頌明

中原高級區域經理許永生表示，宇晴軒第3座高層A室，實用面積441方呎兩房間隔、望內園景，原先叫價700萬元，最終減17萬元或2%、以683萬元沽出、實呎15,488元。新買家為外區客，議價後感合理即決定入市自用。原業主2023年8月以718萬元購入單位，持貨不足兩年，帳面蝕35萬元或5%，連使費料實蝕70萬元或近一成。

爵悅庭3房售750萬 連使費料蝕5%

另一邊廂，再有市區納米樓蝕讓離場。美聯分行營業經理吳冠衛表示，主打納米樓的深水埗單幢盤AVA 228，位於中層C室、實用155方呎開放式戶，獲買家以229萬元一筆過付款（即Full Pay，毋須承造按揭）入市、實呎14,774元；原業主2023年12月238萬元購入，持貨約16個月，帳面虧蝕約9萬元或約4%，連使費計料實蝕約14萬或約6%。

此外，美聯物業助理聯席董事姚偉明表示，荃灣爵悅庭東爵軒高層H室，實用面積597方呎，3房間隔，以約750萬元易手，實呎約12,563元，買家為外區客。原業主2016年9月以約748萬元購入單位，持貨近9年，帳面獲利兩萬元，近平手沽出，惟連使費料明賺暗蝕約41萬元或5%。

美景「細兩房」375萬沽 9個月炒貴兩成

不過，市場仍錄二手短炒獲利個案。中原地產高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青衣美景花園9座高層G室，實用329方呎，細兩房間隔，享海景，以375萬元沽出，實呎11,398元，創屋苑細兩房單位近一年同類做價新高。據了解，買家為區內分支家庭客。原業主2024年7月以310萬元購入，持貨約9個月，帳面獲利65萬元或21%。

栢慧豪園兩房賣443萬 13年賺179萬

另利嘉閣地產分行經理蕭啟諾稱，天水圍栢慧豪園1期6座高層A室，實用約494方呎，兩房間隔，外望樓景，獲外區換樓客斥443萬元承接作換樓之用，實呎約8968元。原業主2012年以約263.8萬元買入，持貨約13年，帳面獲利逾179萬元或68%。

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