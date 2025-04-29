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租金首季彈0.42% 跑贏樓價指數

【明報專訊】雖然首季私宅售價指數下跌，不過，在住屋需求強勁帶動下，期內租金指數跑贏樓價指數。據差餉物業估價署資料，3月份整體私宅租金指數報193.3點，按月微升約0.1%，按季則由跌轉升，期內累計升幅約0.42%。

事實上，雖然在節日因素影響下，每年首季均為傳統租務淡季，據差估署最新資料顯示，全港私宅租金指數錄連升4個月共0.73%，單計首季則錄0.42%升幅，較去年第四季錄得1.43%跌幅，表現理想。其中實用面積1076方呎或以下A至C類中小型單位，3月租金指數為197.3點，按月升0.15%，按季則升0.46%；而實用面積1076方呎以上大型單位，3月租金指數則為147.2點，按月升0.27%，表現跑贏中小型單位，惟按季則升約0.41%，與中小型單位升幅相若。

業界料全年租金升3%至5%創新高

對於租金表現，萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來數個月住宅租金走勢保持平穩，今年住宅租金有望再上升3%至5%，創歷史新高。

分析：次季「租升價跌」背馳持續

美聯物業首席分析師劉嘉輝則指出，美聯「租金走勢圖」3月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.87元，按月升約0.16%，創5個月新高，而今年首季升約0.53%，預期次季租務旺季來臨，內地生來港準備新學年，加上外來專才持續來港工作，料次季「租升價跌」背馳仍會持續。

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