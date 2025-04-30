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SIERRA SEA周六次輪銷售302伙

【明報專訊】多個新盤在五．一長假前加推及上載銷售安排，其中新地（0016）西沙SIERRA SEA昨推出最新5號價單，涉135伙，連同早前加推，周六次輪銷售302伙，當中288伙以價單形式發售，市值逾18億元，折實價約327.2萬至899.8萬元，折實呎價約9992元至13,533元；另有14伙特色戶推出招標。整批單位將於明日（5月1日）下午8時截收票，周五進行抽籤。

至於最新價單的135伙，實用由301至702方呎，市值8.57億元，涵蓋27伙1房、68伙2房及40伙3房，以最高折扣15%計，折實價331.07萬元至899.81萬元，折實呎價由10,368元至13,533元，折實均呎11,638元，由於第1座海景戶更屬首次推出，佔22伙，因此仍屬原價加推。

至於入場單位第5座1樓F室，實用311方呎1房戶，呎價10,645元。項目昨亦錄3宗招標成交，最高成交價位於3座G1樓H室，實用496方呎，連 391方呎花園，754.6萬元沽，實呎15,214元。

昨加推135伙 折實均呎11638元

同系啟德跑道區天璽．海，位於7座16樓A室，4房1套連私人電梯大堂間隔，實用1150方呎，昨以4000萬元沽出，實呎34,783元。同區長實（1113）新盤Victoria Blossom第1期，將於今午公布最新部署，由於項目已於去年底已獲批預售，或於短期內推出。至於已獲批入伙紙的恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅，周六亦推售28伙，當中包括6伙兩房戶及22伙一房戶，折實價478.76萬至730.79萬元，折實呎價18,273至21,318元。

ST. GEORGE'S MANSIONS連沽兩伙3房

另信置（0083）及中電（0002）合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨連沽兩伙3房大宅，分別位於2座3樓A單位，實用1870方呎，成交價6800萬元，實呎36,364元，以及2座2樓B單位，實用1869方呎，成交價6660萬元，呎價35,634元。華懋及港鐵 （0066）何文田瑜一‧天海，自本月初入伙至今已沽105伙，套現12.3億元，三成買家來自外地及內地。路勁（1098）等屯門凱和山，本月沽出50伙，套現逾2億元，昨更連沽6伙，其中4伙為兩房戶，有兩伙由內地客購入。

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