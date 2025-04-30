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現樓貨尾按季再增千伙 達2.8萬伙創新高

【明報專訊】近年發展商放緩發展新項目下，令一手潛在供應量下調，惟首季樓市氣氛薄弱，令現樓貨尾數字續升。據房屋局最新公布，未來3至4年一手潛在私宅單位供應涉及約10.5萬伙，連跌4季至近7季新低，惟現樓貨尾單位則按季再增1000伙，至約2.8萬伙的歷史新高。

據房屋局最新公布的私人住宅一手市場供應，未來3至4年一手供應涉約10.5萬伙，按季減少2000伙或1.9%，並連跌4個季度，至2023年次季錄約10.5萬伙後近7季新低，但其中已落成但未售出單位（即現樓貨尾）數目，就由去年第4季的2.7萬伙，再增1000伙或3.7%，至約2.8萬伙，再創歷史新高。

未來3年潛在供應10.5萬伙 連跌4季

此外，至今年3月底，建築中單位減去已預售單位數目涉及約6.5萬伙，按季減少3000伙或4.4%，並較高峰期的約7.7萬伙少約1.2萬伙或15.6%，為2023年首季後的近8季新低。至於已批出土地上可隨時動工的單位數目，則維持於約1.2萬伙。

未來中小型戶潛在供應比例微升至佔約88%

該局補充，在該10.5萬伙中，估計有9.2萬伙為實用面積少於754方呎的中小型單位，佔整體供應量88%，比率較上一季上升1個百份點。另該局預計，未來數月將有4幅住宅用地轉為熟地，可提供約1100伙， 隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年私宅預計供應量將維持在較高水平。另上季新盤動工量涉及約3600伙，較去年第四季約1800伙升約1倍，同期私樓落成量涉約5500伙，較去年第四季約13,300伙大跌59%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，未來3至4年一手潛在私宅新供應按季下跌，主要是受建築中仍未售出單位數目按季減少3000伙帶動，其中原因除首季有不少樓花盤登場，並取得理想銷情外，同時今年首季有約5500個單位落成，令建築中仍未售出單位減少。至於已批出土地可隨時動工（即熟地）今年首季錄12,000伙，按季持平。

值得留意，本財年潛在土地供應為有紀錄的15年新低，估計發展商實際吸納土地會跟隨減少，在此情况下，土地供應將逐步回落，相信熟地供應持續呈跌勢。惟他指，一手住宅短期供應仍高企，相信發展商會積極去庫存。

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