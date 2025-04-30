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林海山城自然環抱 單位洋溢北歐風

【明報專訊】除西貢外，擁有優美宜人山海景致的大埔，同樣被形容為是香港的後花園，區內位處半山、受自然環境環抱的豪宅，亦受市場追捧，其中位處大埔半山露輝路的林海山城，為區內近年新晉低密度屋苑，由香港興業（0480）及希慎（0014）合作發展，目前已屆現樓，提供262伙大面積單位，坐擁區內的天然壯闊山林、海景。

明報記者 歐陽慧恩

林海山城位置偏離大埔市中心，但若自行駕車至港鐵大埔墟站、太和站，只需約十分鐘車程，即使駕駛至九龍塘赤只需約半小時。由於屋苑受群山環抱，擁有幽靜的起居環境，是項目最大亮點。

連天台特色戶 設計具海洋氣息

今次介紹的示範單位，洋溢北歐清新風格，融合自然與現代美學設計，其中第16座5樓B室連天台特色戶，實用面積2309方呎、4房雙套連工作間間隔，大廳以大地色系配合藍色，帶出海洋氣息，客廳的水紋圖案特色牆飾，有金屬荷葉掛飾作點綴，落地玻璃窗採用白色窗紗、湖水藍窗簾，整體設計與戶外自然景觀互相輝映。此外，大廳同時連接約160方呎平台，令室內採光度更高。

主人套房面積逾400方呎，設計貫徹客廳的海洋元素，以自然系色彩，配合圓形及不規則圖案的材料，營造出時尚感：另兩間睡房同樣注入圓形設計，其中一間加入賽車元素，帶出活潑好動的特色。至於單位的逾千方呎私家天台，空間寬敞，備有大型戶外梳化，以及足夠10人同時聚餐的戶外餐桌。

大廳連接平台 室內採光度佳

另一示範單位為第12座1樓A室，實用面積1387方呎、3房1套連工作間間隔，客飯廳採日字型開則，面積估計近400方呎，設計以灰色為主調，中間放置長形雲石紋岩板6人餐枱；至於主人房，加入高爾夫球元素，增添視覺趣味。值得一提的是，林海山城最矜貴的戶型為36幢洋房，當中34幢洋房，實用面積介乎3245至5341方呎，設4房雙套、4房4套及5房雙套，共設3種屋型；另兩幢「尊貴大屋」，分別為「山城徑1號」，實用面積6268方呎5房4套間隔；而樓王「林海徑1號」，實用面積達8030方呎、5房5套間隔。

會所設戶外大型園林泳池

屋苑住客會所命名為CLUB LUCCA，面積逾3.4萬方呎，主要設施包括宴會廳、雪茄房、桌球室、健身室與水療室、兒童遊樂園、戶外大型園林游泳池，以及25米長室內游泳池等。

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