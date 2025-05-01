啟德花語海2期批預售 涉476伙 連同1期共723伙 主打兩三房料本季推

明報記者

對於早前房屋局公布，未來3至4年一手私樓潛在供應達10.5萬伙，現樓貨尾更達2.8萬伙的歷史新高，趙國雄表示，雖然未來新盤供應量多，但當中以小型單位為主，而花語海戶型相對寬敞，屬市場受歡迎的戶型。展望後市發展，趙國雄稱，今年樓市暢旺、成交量增加，而集團維持今年初預期，即全年樓價有機會上升約5%。事實上，踏入5月，長實今年仍未開售全新大型新盤。資料顯示，今年首4個月發展商推盤步伐未見急促，而長實自去年10月推出BLUE COAST II後，本年迄今暫以發售貨尾盤為主，包括沙田九肚名日．九肚山、元朗洪水橋#LYOS、屯門青山公路飛揚等，期內售出近70個單位，涉及約11億元。

長實首4個月沽近70伙 料涉11億

上述花語海位於啟德跑道區承豐道16號，第1期已於去年11月獲批預售，涉及307個單位。趙國雄表示，項目將盡快推售，預計本季推出。長實營業部首席經理郭子威昨出席同一記者會時指出，項目第2期亦已獲批預售，該期提供416個單位，兩期即合共提供723伙。資料顯示，上述兩期合共由6座住宅物業組成，預計關鍵日期分別為2027年5月及2027年9月，樓花期分別為25個月及29個月。長實營業經理詹動榮補充，花語海分3期發展，共1005伙，當中第1、2期主打兩房、三房戶，樓書及示範單位已準備就緒。

天瀧上月連沽11伙 4房昨實呎34868元沽

價錢方面，趙國雄稱，項目暫時仍未定價，若以同區樓盤為例，向海單位成交實呎約3萬至4萬元、向後排九龍內海景則約2萬至3萬元。

事實上，啟德跑道區樓盤近日連錄成交，當中恒地（0012）等發展的天瀧，昨日再售出一伙，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧昨售出的1伙，為7座12樓B室，實用1173方呎，採4房1套間隔，成交價4090萬元，實呎34,868元，項目過去一個月內連沽11伙，而自以現樓形式推售後則沽出75伙，全盤至今累售136伙，連車位套現約56.2億元。