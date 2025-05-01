SILVERSANDS兩房600萬沽 4年實蝕四成

翻查資料，SILVERSANDS去年底曾錄另一宗二手蝕讓成交，位於5A座低層實用412方呎兩房連平台特色戶，以680萬元易手、實呎16,505元；原業主2021年1016萬元一手購入，帳面蝕336萬元或33%。

SEA TO SKY三房千萬沽 兩年實蝕13%

將軍澳日出康城SEA TO SKY亦錄蝕讓。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，屋苑1座高層B室，實用735方呎3房戶、望海景，議價後減15萬元或1.5%，以1000萬元易手、實呎13,605元；原業主2023年底1080萬元購入，帳面蝕80萬元或7%，連使費料實蝕約145萬元或13%。

不過，二手市場亦有不乏獲利成交。利嘉閣高級聯席董事吳楚興表示，東涌海堤灣畔第5座高層B室，實用855方呎3房戶，望機場景及海景，議價後以978萬元易手、實呎11,439元；原業主早於2003年以約250.7萬元一手買入，帳面大幅獲利逾727萬元或2.9倍。中原高級資深分區營業經理陳振裕表示，西半山樂信臺1座中層A室，實用746方呎3房戶，以1342.8萬元易手、實呎1.8萬元；原業主2000年以505萬元購入，帳面賺逾837萬元或1.7倍。

長沙灣瑜悅兩房月租2.2萬元租出

租務方面，新入伙盤租盤不乏承接。美聯營業經理吳冠衛表示，長沙灣瑜悦低層J室，實用497方呎兩房戶，業主收樓後即月租2.2萬元租出、實用呎租44元，租客並預付一年租金涉約26.4萬元；業主去年底約720.6萬元一手購入，租金回報約3.7厘。