「Ken Sir」372萬沽荃中細戶 短炒帳賺三成

完成交易即放售 兩客搶買

據悉Ken Sir於今年2月以288萬元購入，剛與前業主完成交易，隨即以370萬元放售，最初有準買家出價368萬洽購、惟及後由另一買家出價372萬元搶得單位，即追價2萬元成交，而Ken Sir準備將單位重新裝修，是次帳面獲利約84萬元或29%。事實上，此交易為Ken Sir今年於荃景圍一帶第二宗短炒獲利個案，兩宗短炒帳面料獲利共約146萬元。

上月底曾稱擬購入SIERRA SEA兩伙

代理消息指出，Ken Sir近月於荃景圍一帶已購入數個單位，均屬細價樓。事實上，Ken Sir活躍於物業市場，上月26日現身新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA售樓處，當時表示擬斥資約1000萬元選購最少兩伙，其中一伙打算收租，預計回報約4厘，另一伙打算放售。

投資客355萬購華都兩房 呎價8617元

另屯門老牌屋苑華都花園，亦錄投資者入市；祥益區域董事袁思賢表示，華都花園第3座高層C室，實用面積412方呎，屬兩房間隔，獲區內投資客以355萬購入、實呎8617元；原業主於2009年以約125.5萬購入，帳面賺逾229萬或1.8倍。

晉海兩房635萬沽 業主逾7年料輸兩成

此外，半新盤繼續錄蝕讓；美聯高級分區營業經理林健偉表示，將軍澳日出康城晉海第2B座極高層C室，實用面積489方呎兩房戶，原業主以650萬元放盤約1年，議價後減價約15萬元或2%、以635萬元易手、實呎12,986元；原業主2017年底以約758.74萬元一手購入，持貨逾7年，帳面蝕約124萬元或16%，連使費及回贈料實蝕約151萬元或20%。