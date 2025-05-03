俄女生1.3萬租University Hill 218呎戶 預付一年租近16萬 內地生畢業後1.2萬租粉嶺名都

明報記者 趙頌明

近年內地生一直是租賃市場的重要客源，而非英語系海外留學生亦開始來港升學，增加對本港住宅市場的租務需求。中原分行經理楊頌堯表示，University Hill 2B期第2座中層A6室，實用面積218方呎，開放式間隔，零議價以月租1.3萬元租出，實用呎租約60元。租客為一名俄羅斯女學生，更預付一年租金約15.6萬元，將於今年7月起租，以便於中大升學。

此外，近年內地生湧入本港升學之餘，部分畢業後亦留港工作，亦成為本港租務市場重要客源之一。中原高級分行經理麥偉成表示，粉嶺名都7座低層A室，實用面積395方呎，兩房間隔，以月租1.18萬元租出，實用呎租30元。租客為一名在港畢業的內地生，於畢業後打算留港工作，即租入單位自住，方便上班。業主今年才以約355萬元購入，租金回報約4厘。

第一城單日連錄5宗租賃

事實上，踏入5月，新界大型上車屋苑沙田第一城，租務市場亦已起動。利嘉閣地產高級區域市務董事彭錦添稱，沙田第一城昨連錄5宗租賃成交，包括4期43座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望樓景，以月租1.38萬元租出，實用呎租約45.4元。業主為投資者，今年2月才以約400萬元購入，租金回報逾4厘。美聯物業高級區域營業經理王偉健表示，元朗世宙5座中層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，放租兩日即獲本地客以1.58萬元承租，實用呎租約37.1元。業主2015年12月以約546.9萬元購入，租金回報約3.5厘。

金管局前副總裁6.8萬租出君柏4房戶

另市場消息指出，金管局前副總裁劉應彬，最新以月租6.8萬元租出亞皆老街君柏2座中層B室，單位實用面積1658方呎，4房雙套房間隔，實用呎租約41元。資料顯示，劉應彬2018年3月4020萬元一手購入，租金回報約2厘。

半新盤租務成交持續活躍，香港置業首席聯席董事戴志文稱，港鐵柯士甸站Grand Austin 3座低層A室，實用面積903方呎，3房1套間隔、向東南望少海景，以月租5萬元租出，實用呎租約55元。租客為從事金融業人士；業主2014年約2119.6萬元購入，租金回報約2.8厘。