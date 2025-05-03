荃灣二手連續3月每月破百宗成交

麗城移民盤487萬沽 28年帳升四成

中原地產副區域營業董事余俊文表示，麗城花園2期2座高層F室，實用面積572方呎，3房間隔，望內園，叫價490萬元，業主已移民，因急於沽貨，故開價比市價低，放盤約一個月，最終輕微減價3萬元或1%、以487萬元沽出，實呎8514元，較月內另外兩宗同類做價495萬元及500萬元，分別低約2%至3%。原業主1997年5月353萬元買入，持貨約28年，帳面獲利134萬元或38%。

此外，美聯分行營業經理黎志榮表示，星河名居B座中層9室，實用面積593方呎，3房1套間隔，獲區內上車客以806萬元承接，實呎13,592元。原業主2005年5月約332萬元購入，持貨約20年，帳賺約474萬元或約1.4倍。

南灣兩房套連車位2380萬易手

過去屢錄二手蝕讓的鴨脷洲南灣，新近錄得罕有二手獲利個案。中原地產分行經理陳兆德表示，南灣5座中層B室，實用面積1161方呎，兩房一套間隔，向東北，享海景，獲用家以2380萬元連車位承接，實呎20,500元。原業主於2010年以2156.5萬元連車位購入，持貨約15年，帳面獲利223.5萬元或一成。

CCL按周升0.25% 連續5周136點爭持

另外，在關稅戰陰霾下，中原城市領先指數CCL最新報136.71點，按周升0.25%，數字反映4月7日環球股市急挫，以及4月9日中美互相加徵關稅當周市况。《財政預算案》後6周樓價累升1.35%，而今年CCL暫跌0.68%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然CCL連升兩周共0.26%，但升幅溫和，指數亦連續5周於136點水平窄幅徘徊；由於中美局勢未明，加上一手新盤搶佔購買力，相信短期二手樓價持續偏軟。CCL距離第二季目標133點，與現時相差3.71點或2.71%。