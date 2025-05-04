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SIERRA SEA次輪價單288伙沽清

【明報專訊】市場大型焦點新盤、新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA，繼上月底開紅盤後，發展商昨日乘勝追擊，進行次輪銷售共302伙，當中288伙以價單形式發售並即日沽清；據悉，發展商將短期內再度加推，部署於短期內再進行新一輪銷售。

發展商擬短期加推

SIERRA SEA次輪收逾4.3萬票，當中包括屬首輪銷售向隅客再入票的「復活票」，成本港歷來的新盤收票王，超額認購148倍。

與首輪銷售安排類近，SIERRA SEA次輪銷售同樣分兩組進行揀樓，大手客A組率先揀樓，A組內又細分A1、A2及A3組，其中A1組買家昨日一早到達設於九龍環球貿易廣場揀樓，排隊人龍延伸至商場另一層；B組散客則於下午開始揀樓，最多可購兩伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有買家斥資約1400萬至1500萬元購入3個單位，三房打算用作自住，其餘一房及兩房單位作長線投資之用。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有一組大手客擬斥1500萬元購買3伙，包括一伙3房自住，以及兩伙2房作投資之用。

傲寓增折扣 單日沽17伙

發展商趁佛誕長假期，增加優惠推售貨尾單位。其士國際（0025）與市建局合作、已屆現樓的大角嘴傲寓，早前修訂價單，將折扣率增加至40%後，連日來吸引不少準買場參觀。其士集團銷售及市場部經理曾家進表示，示範單位人流暢旺，單日睇樓量已超過200人。據悉，項目昨單日售約17伙。

泛海國際（0129）發展、洪水橋滙都本月至今共售出9伙，最新成交為第3座12樓A10室，實用442方呎，成交價522.14萬元，呎價11,813元。泛海國際執行董事關堡林表示，滙都系列所有單位共1025伙悉數售出，不少單位成交呎價逾1.2萬元，個別特色單位成交呎價達1.34萬元。

此外，華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一系列，其中第1A及1B期兩期，日前錄12宗撻訂個案，涉及樓價逾1.7億元。

翻查成交紀錄冊，上述撻訂單位全在2023年3月售出，各單位的成交價介乎817.43萬至3091萬元，其中第1B期3A座26樓A室，實用940方呎，2023年3月以3091萬元售出，呎價32,883元，據悉，該單位與資深譚姓商舖投資者名字相同，料為同一人，他遭發展商殺訂樓價10%、即309.1萬元。

[香港地產]

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