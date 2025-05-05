SIERRA SEA加推110伙 更新原價單 部分加價1.5%

今次SIERRA SEA加推的6號價單，涉及110伙，實用301至702方呎，定價394.2萬至1075.9萬元，實呎12,675至15,486元，扣除最高15%優惠後，折實價約335萬至914.5萬元，折實實呎約10,773至13,163元，折實平均實呎12,038元，較上月中公布首張價單折實均價10,398元高約15%，惟發展商指出，價格差別主要是今次加推屬樓王單位，故屬原價加推。而今批單位入場戶為實用311方呎的Aqua Avenue第5座2樓F室，折實價335萬元，折實實呎10,773元。

發展商同步更新原有價單，其中18個單位，輕微加價約1.5%。另外，發展商亦已公布最新銷售安排，項目將於周三（5月7日）發售150個單位，當中包括128個以價單形式發售，以及28個以招標形式發售。

堅尼地道33號上樓書 高臨4日售9伙

另外，踏入5月份，由太古前大班簡基富（Keith Kerr）旗下The Development Studio（TDS）與富合置業合作的灣仔現樓盤堅尼地道33號，隨即於昨日上載樓書至一手資訊網。項目採單幢設計，共設有71個單位，標準樓層每層設有3伙，實用360至1033方呎，由1房至3房1套間隔，頂層則設兩伙複式戶，同為3房1套連平台設計，實用1276及1562方呎。而五一長假期間，多個貨尾盤錄成交，資本策略（0497）佐敦高臨過去4日共售9伙，套現約8340.8萬元，最新成交包括A2座28樓H室，實用382方呎，成交價842.9萬元，實呎約22,065元。

二手方面，中原地產副區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城本月暫錄3宗成交，其中智星閣高層G室，實用664方呎，3房間隔，剛以950萬元成交，實呎14,307元。原業主於2016年以1036萬元買入，持貨9年，帳面蝕讓86萬元或約8%，若連同使費，料實蝕約150萬元或約14%。

[香港地產]