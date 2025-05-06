五一長假一手沽逾450伙 按年升13%

SIERRA累沽624伙 套逾30億

上周六項目次輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，該盤連同招標成交單位，已累售624伙，套現逾30億元，次輪銷售中共有70組大手客，當中9組購入3伙、61組客人購入兩伙。項目昨再以招標形式售出8伙特色戶，總成交金額涉逾1億元，最高成交金額為5座33樓C室，實用997方呎，連276方呎平台及764方呎天台，4房雙套連多用途室間隔，成交價2020萬元，實呎20,261元，創項目新高。項目該期數將於明天壓軸一輪銷售，發售共150伙，並於今晚8時截票，明天抽籤。

4房特色戶實呎逾2萬破頂

會德豐將軍澳日出康城SEASONS系列，5月首5日則沽出18伙，套現逾1.13億元，最新PARK SEASONS第2B座41樓A室，實用537方呎，兩房採梗廚間隔，以828萬元成交，實呎15,419元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1150伙，套現近71.2億元。

路勁（1098）等發展的屯門掃管笏凱和山，5日內沽出14伙， 套現逾5600萬元，成交單位涵蓋1房及兩房間隔，1房成交價全屬3字頭。此外，同系與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸晉環，昨亦沽出1伙1房戶，為2A座26樓G室，實用370方呎，成交價920.4萬元，實呎24,876元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，集團將繼續配合市况推出靈活付款方案。

至於已屆現樓的中國海外（0688）旗下啟德跑道區維港．雙鑽，亦於本月首5天內連沽9伙，其中昨天單日連錄3宗成交，均位於1A座D室，1房間隔，共套現1667萬元，成交價介乎547.5萬元至561.4萬元，成交呎價17,951元至18,407元。