高才客4.8萬租皓畋3房逾千呎戶

【明報專訊】踏入5月，各區租賃交投轉趨活躍，何田文皓畋再有單位獲高才客承租。美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，皓畋6座極低層一個實用1043方呎單位，3房1套連工作室間隔，獲高才通計劃來港專才以月租4.8萬元承租，實用呎租46元。業主2018年以3446萬元一手買入，租金回報約1.7厘。
此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，外來人才及學生大量湧港，推動住宅租務需求上升，租金持續上漲，其中元朗The YOHO HUB 6座高層C室，實用面積447方呎，兩房間隔，最新以月租2.05萬元租出，實用呎租45.9元，創屋苑同類單位呎租新高。業主去年底以753.4萬元一手買入，租金回報約3.3厘。
長沙灣單幢盤悅雅亦剛錄租賃成交。中原地產分行經理葉添水表示，悅雅低層E室單位，實用面積216方呎，開放式間隔，望街景，最新獲年輕租客以月租1.2萬元承租，實用呎租56元。業主於2018年2月約413.1萬元一手買入，持貨約7年，租金回報約3.5厘。
另香港置業分行客戶董事朱永健表示，筲箕灣逸瑆本月錄得首宗租賃成交，位於低層E室，實用面積286方呎，開放式間隔，望市景，獲單身客以月租1.43萬元承租，實用呎租約50元。業主2019年3月以約553.11萬元一手購入，租金回報約3.1厘。