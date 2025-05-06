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大興成交活躍 兩房呎售8837元

【明報專訊】樓價持續於低位徘徊，不少買家趁機買樓自用或投資。屯門老牌屋苑大興花園，4月份錄約10宗二手買賣成交，較3月份錄約5宗，增加一倍，更是去年4月至今、12個月來的新高，主要是受到新盤向隅客回流二手市場帶動。有代理業界預期，待五一長假結束，加上業主仍有議價空間，5月份成交可望跟貼4月份的10宗水平。

明報記者 趙頌明

中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，大興花園2期第9座高層C室，實用447方呎兩房間隔，叫價450萬元，單位裝修較企理，加上屋苑交通起居方便，吸引區內租客即睇即買，減價55萬元或12%後，以395萬元成交、實呎8837元；原業主2010年以175萬元購入單位，帳面獲利220萬元或1.3倍。

蝶翠峰兩房382萬沽 料同類9年低價

元朗區方面，二手交投市况不俗；中原副區域營業經理王勤學表示，元朗蝶翠峰第9座低層C室，實用478方呎兩房間隔，原業主開價410萬元，獲上車客議價後，以381.8萬元成交，即減價28.2萬元或7%、實呎7987元，做價料為同類兩房戶近9年新低，重返2016年價位；原業主2010年以171萬元買入，帳面賺210.8萬元或1.2倍。

One Innovale一房售360萬 業主料輸兩成

新界半新盤則新錄二手蝕讓；美聯物業區域經理吳偉文表示，粉嶺One Innovale第1期B座中層18室，實用310方呎1房設計，以360萬元成交、實呎11,613元；原業主2022年以約451萬元一手購入，持貨逾3年，帳面虧損約91萬元或20%，連使費料實蝕約108萬元或24%。

珠城大廈3房530萬沽 37年升值9.6倍

市區方面，利嘉閣分區董事梁國樑表示，銅鑼灣珠城大廈A座中層A1室，實用約558方呎3房間隔，獲區內客以530萬元承接、實呎約9498元；由於原業主早於1988年以約50萬元買入單位，持貨至今易手，帳面大幅獲利約480萬元，物業37年間升值9.6倍。

至於豪宅，西半山堅道殷然錄二手蝕讓。代理消息指出，殷然高層B室，實用1152方呎、3房1套連士多房間隔，以3750萬元易手、實呎32,552元；原業主2016年以約4922萬元一手購入，持貨約9年，帳面蝕1172萬元或24%，連使費及發展商當時提供的優惠，料仍蝕約1049萬元或21%。

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