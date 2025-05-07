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薈鳴1房1.45萬預租 業主回報4.4厘

【明報專訊】即將進入暑期住宅租務旺季，部分新盤未正式入伙已錄得預租成交，其中宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴，代理消息指出，屋苑現時有約12個放租盤，其中一個1房單位，新近以月租1.45萬元、呎租約60元租出，業主享租金回報4.4厘。

代理消息稱，有關單位為薈鳴低層K室，屬實用面積242方呎1房間隔，新近以1.45萬元租出，據悉業主仍未正式收樓，是次屬預租成交，實用呎租約60元；業主去年3月以392.8萬元購入，現享約4.4厘租金回報。代理指出，現時薈鳴約有12個放租盤，主要屬開放式單位和1房戶。

昇悅居低層兩房零議價2.03萬租出

另香港置業首席高級營業經理黃銘傑指出，荔枝角昇悅居第7座低層C室，實用面積517方呎兩房間隔，業主以2.03萬元放租一周，零議價以2.03萬元成交，實用呎租逾39元；業主於2012年4月以約450萬元購入單位，業主享租金回報約5.4厘。

此外，港島東老牌屋苑，亦錄業主享高回報率租務成交；中原高級資深分區營業經理張略欣表示，鰂魚涌南豐新邨第5座高層B室，實用面積391方呎兩房間隔，以1.75萬元租出，實用呎租約45元，據悉新租客為內地專才；業主於去年12月以460萬元購入單位，持貨只約5個月，現享約4.6厘租金回報。

家庭客睇樓半小時 2.1萬租譽88三房

新界方面，美聯高級區域營業經理王偉健表示，元朗譽88第1座高層C室，屬實用面積716方呎3房設計，有本地家庭客睇樓半小時後，即以月租2.1萬元承租單位、實用呎租逾29元。

他續稱，業主於2013年以733萬元購入單位，享租金回報約3.4厘。

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