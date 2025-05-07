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1 PLANTATION ROAD上載樓書 擬限量推

【明報專訊】雖然環球經濟仍受關稅戰陰霾影響，惟豪宅交投市况仍活躍，吸引發展商推盤；當中九龍倉（0004）持有、會德豐地產銷售的山頂種植道1號洋房項目1 PLANTATION ROAD，昨日突擊上載第一期樓書至官方網站。發展商指出，首批只會推出小量洋房應市。

洋房最大6122呎 花園逾4400呎

就樓書所見，1 PLANTATION ROAD共分3期發展，總共提供20幢洋房。今次上載樓書的第一期，設8幢洋房，實用5513至6122方呎、連747至4460方呎花園，面積最大為Plantation Boulevard 1號洋房，實用6122方呎連4460方呎花園、511方呎庭院及53方呎天台；洋房樓高3層，4房4套設計，其中2樓部分為主人套房連衣帽間及書房，外連高層花園；另所有車位已配置Schneider汽車充電裝置。

另一方面，新世界（0017）牽頭的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，涉447伙，預計短期上載樓書、最快本月登場。新世界表示，滶晨昨天簽署宣傳委託書予各物業代理，為項目展開銷售宣傳推廣，貴賓廳及示範單位亦接近完成。新世界表示，項目早前舉行兩場軟銷活動，已接獲數百宗查詢。

SIERRA SEA天璽．海1期錄大額成交

此外，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA，今日將進行第三輪共涉150伙銷售，昨透過招標售出3伙，當中Aqua Avenue第2座23樓D室，成交價、呎價均創項目新高，單位實用1010方呎、設774方呎天台及286方呎平台，為4房雙套間隔，成交價2198萬元、實呎21,762元。同系啟德跑道區天璽．海1期，售出第5座18樓A室，4房連私人升降機大堂設計，實用1401方呎，成交價6318.5萬元、實呎4.5萬元，為項目本月首宗成交。

天瀧連沽兩伙大戶 吸金7619萬

另恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區天瀧亦連錄成交，最新透過招標售出兩伙，包括第6座9樓B室及第7座9樓B室，實用1102及1173方呎，屬3房及4房戶型，成交價分別3603萬元、4016萬元，實呎32,695及34,237元，單日吸金7619萬元。恒地加推天瀧10個單位，於本周六標售，相關單位實用1002至1298方呎，為3房及4房間隔。

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