上月整體物業買賣7244宗 5個月高位

【明報專訊】關稅戰成為全球焦點所在，利嘉閣研究部主管陳海潮指出，該行綜合土地註冊處數據所得，4月全港共錄7244宗樓宇買賣登記（具體反映3月中旬至4月上旬樓市實際交投狀况），較3月份錄約6680宗，按月升564宗或8.4%，連升兩個月，是繼去年11月錄約7695宗後、近5個月以來高位；4月整體物業登記總值錄得512.6億元，按月增加51.7億元或11%，同創5個月最多。
受發展商推盤空窗期、中美關稅戰等因素影響，總結4月一手私宅買賣登記宗數回落29%，錄1545宗，仍屬近5個月來次多水平。
上然 YOHO WEST PARKSIDE一手最多
月內一手買賣登記總值跌17%，錄134.15億元；至於4月份一手私宅登記量最多首3個新盤依次為萬科香港的大埔上然1期、錄334宗；新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE、錄192宗；以及上然2期、錄90宗。
二手物業買賣登記方面，持續受惠《財政預算案》放寬100元印花稅至400萬元物業，加上趁新盤推售出現空窗期，刺激二手市場接力做好，推動上月二手私宅買賣錄3650宗，按月升30%，重上最近12個月高位，突破3600宗水平；至於月內登記總值相應增加28%，達270.38億元，繼續展現量值齊升旺勢。
陳海潮表示，關稅戰愈演愈烈，環球股市更一度急挫，加上4月下旬節慶假期較多，預料5月整體樓宇買賣登記量將減少至7000宗以下，下試6550宗水平，屆時恐跌至3個月低位，按月少近一成。