上月整體物業買賣7244宗 5個月高位

【明報專訊】關稅戰成為全球焦點所在，利嘉閣研究部主管陳海潮指出，該行綜合土地註冊處數據所得，4月全港共錄7244宗樓宇買賣登記（具體反映3月中旬至4月上旬樓市實際交投狀况），較3月份錄約6680宗，按月升564宗或8.4%，連升兩個月，是繼去年11月錄約7695宗後、近5個月以來高位；4月整體物業登記總值錄得512.6億元，按月增加51.7億元或11%，同創5個月最多。