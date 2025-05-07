moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

種植道屋地放售 意向價3.98億

【明報專訊】正當會德豐地產準備推售山頂豪宅1 PLANTATION ROAD之際，同區有老牌家族放售所持貴重物業；世邦魏理仕表示，山頂種植道25號全幢住宅，現於市場放售，意向價約3.98億元，以現有樓面計，折合實呎約46,829元。

上述種植道25號豪宅項目屬獨立地段，地盤面積約為6040方呎，現設有一座4層高連車庫的住宅大廈，總實用面積約8499方呎。世邦魏理仕資本市場部資深董事黃懿誠指出，若地盤再重建發展，地積比率或可超過一倍（以政府最終批核為準），較一般山頂物業的密度為高，而項目可同時享有維多利亞港及南區海景。

現住宅樓面近8500呎

黃懿誠續稱，業主持貨已有30多年，今次屬首次正式推出發售，意向呎價為46,829元，較山頂一般8萬至10萬元呎價更為吸引，同時相信為山頂市場上，暫時唯一4億元內的屋地出售，買家購入後可以考慮全幢翻新，打造特色大宅，同時亦具潛力與鄰近地盤合併作較大型發展，預計物業將吸引本地及內地富豪、本地財團、發展商的興趣。

iCITY單位1.25萬獲承租 呎租28元

工商物業市况方面，中原（工商舖）工商部高級區域營業董事梁志輝表示，葵涌新式工廈項目iCITY，新近錄得一宗租賃成交，有關單位為5樓05室，面積約444方呎，以月租約1.25萬租出、呎租約28元；以業主早前購入價399萬元，現享租金回報3.8厘。梁續稱，iCITY目前市場租金水平約1.2萬元至1.6萬元不等，呎租約31元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款