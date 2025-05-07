凱和山單邊「樓王」享九逕山翠綠景

明報記者 趙頌明

凱和山開放兩個現樓全新連裝修示範單位，其中第1座16樓D室、實用面積485方呎兩房間隔，採開放式廚房間隔，露台坐擁開揚山景；單位運用不同的紅色色調，並通過金屬元素的運用，打造出「活力摩登現代風」的時尚生活感。

兩房示範單位「活力摩登現代風」

客飯廳長約6.8米，寬約2.8米，可放置4人餐桌；主人房寬約2.4米，長約3.42米，空間寬敞，並預留衣櫃位置，設計以米白色為主，另一房間寬約2.05米，長約2.45米，開則寬敞實用，可根據需求靈活設計，如放置單人牀、書桌或收納櫃，滿足多功能需求。

另一現樓示範單位為第1座16樓K室，屬實用面積385方呎1房間隔，以今年度代表色摩卡慕斯色（Mocha Mousse）為主調，加入海岸風格的紫藍色，營造出清爽夏日氛圍。

高樓底提升室內採光度 空間感

長方形客廳寬約2.8米，長約7米，連接23方呎設有玻璃趟門的露台，加上樓層高度最高3.15米，提升室內採光度和空間感；睡房寬約2.4米，長約3.05 米，空間算寬敞，可靈活設計寐區設置。

兩個示範單位的廚房均屬開放式設計，工作台面空間算充裕，配備Mia Cucina電磁爐及抽油煙機，德國品牌西門子的雪櫃、蒸焗爐、洗衣乾衣機。浴室方面，設有浴室寶及德國衛浴品牌Hansgrohe的水龍頭及淋浴套裝。

廚房配套家電以歐洲品牌為主

凱和山提供189個車位，意味住戶主要依賴公共交通工具外行。如需大量購買日常生活用品，可由掃管笏乘搭專線小巴，前往黃金海岸、置樂花園和屯門市中心，或步行約15分鐘，往黃金海岸商場吃喝購物。

屋苑提供單位總數693伙，由4座流線形排列的住宅大樓、16幢洋房及別墅組成，標準戶涵蓋開放式至4房雙套戶、實用面積291至1474方呎、特色戶實用面積由291至1472方呎；洋房方面，設兩幢複式別墅（共4伙），實用面積1540至1577方呎，另14幢洋房，實用面積2031至3419方呎。

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