SIERRA SEA第3輪128伙即日售罄 不足兩周781伙近沽清 項目1B期昨上樓書涉794伙

明報記者 林可為

綜合市場資訊，5月首周整體一手成交累錄約640宗。屬市場焦點新盤的SIERRA SEA，第三輪以價單形式發售的128伙，屬實用301至702方呎1房至3房戶，扣除最高15%直減折扣，單位折實價335萬元起，整批折實均呎1.18萬元，另22伙招標發售。市場消息稱，全數128伙以價單形式發售的單位，昨晚約7時、即正式開賣4小時後，已全數獲買家認購。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行錄得大手客斥資約2500萬元，購入5伙兩房戶，擬作員工宿舍用途。SIERRA SEA目前已累售約755伙，佔今期單位總數近97%，估計吸金總額約38億元。

大手客2500萬掃5伙兩房 擬作員工宿舍

新地乘勝追擊，同系樓花期同約7個月的SIERRA SEA 1B期，昨上載樓書。

今期設4座，為Bleu Avenue第1、2、3、5座，單位總數794伙；單位實用面積介乎279至1290方呎、屬1房至4房間隔，其中第1座標準樓層最多8伙、第2、3、5座最多9伙。至於面積最細單位，為第5座地下1樓G室連花園特色戶，實用279方呎1房設計、連207方呎花園；最大為第1座17樓A室特色戶，實用1290方呎4房設計、連817方呎平台和950方呎天台。

新地豪宅亦不乏承接，旗下南區赤柱村道50號，以1.068億元售出8號屋，實用2895方呎3房設計、連花園和天台，實呎3.68萬元，成交期100日；以成交呎價計，上述新成交洋房，較毗鄰洋房2015年4月的成交呎價4.59萬元低約兩成，相信主要是買家付款辦法不同所致。

5月首周一手市場沽約640伙

SIERRA SEA熱銷帶動下，其他新界盤銷情亦不俗。路勁（1098）屯門掃管笏凱和山，昨連沽9伙吸金3692萬元，買家不乏內地客，成交價較高為第1座16樓B室，實用587方呎兩房戶，以523.97萬元售出、實呎8926元。

旭日屯門黃金海灣‧意嵐，則以招標形式售出3座3樓H室，實用274方呎開放式連平台特色戶，成交價342.3萬元、實呎1.24萬元。