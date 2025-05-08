moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

天瀧兩日連沽3伙 套現逾1.1億

【明報專訊】長實（1113）啟德跑道區花語海快將推出前，由恒地（0012）等合作發展的啟德跑道區天瀧，最新再以招標形式售出2座2樓A室成交，實用1173方呎，4房1套間隔，成交價3651萬元，呎價逾3.1萬元。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧兩日內連售3伙，套現逾1.1億元；全盤至今累售139伙，連車位共套現約57.5億元。

必嘉坊‧曦匯母親節推售15伙

此外，恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民表示，紅磡必嘉坊．曦匯周日（5月11日）母親節將推出15伙，包括14伙一房及1伙兩房戶，折實463萬元、呎價18,443元起；同系長沙灣西洋菜北街曉柏峰，A座26樓A1室、兩房一套特色戶昨招標以1268萬元售出，實用539方呎連154方呎平台，以及347方呎天台，呎價逾2.35萬元。

另華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，昨錄3宗兩房戶成交，包括2B座25樓C室及第2B座23樓C室，同屬實用522方呎，成交價1409.83萬及1385.25萬元，呎價約2.7萬元及2.65萬元。另2B座1樓C室平台特色戶，實用479方呎，連220方呎平台，成交價1186.41萬元，呎價約逾2.47萬元。至於鄰近港鐵深水埗站的萬科（香港）海壇街連方II，昨開放現樓示範單位予傳媒參觀。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，連方系列至今累售288伙，套現逾23億元，其中連方II本周將續展開交樓程序。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款