呂宇健4日兩度入市 273萬購荃中1房銀主盤

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心18座中層F室，屬銀主盤，實用329方呎，原則1房間隔，以273萬元易手，較網上銀行估價309萬元低約12%，實呎8298元，買家為「Ken Sir」呂宇健。原業主2005年以103.8萬元購入，期後物業成銀主盤，20年帳面升169.2萬元或1.6倍。呂氏4日內兩度入市荃灣中心，除上述單位外，上周六呂氏以289萬元購入18座低層D室、實用329方呎一個原則1房戶，實呎8784元。

上水名都兩房390萬沽 半年炒貴18%

此外，同樣以提供上車單位為主的上水名都，錄半年短炒獲利個案。中原地產首席分區營業經理楊浩鴻表示，上水名都3座中層F室，實用391方呎、兩房間隔，以390萬元易手，實呎9974元。原業主去年11月330萬元購入，持貨約半年，帳面獲利約60萬元或18%。

另不足百萬元未補價公屋獲市場垂青。中原高級分行經理任展雄表示，長沙灣李鄭屋邨3座中層10室，實用277方呎、開放式間隔，無裝修，以95萬元未補價成交，實呎3430元，呎價為屋苑未補價近3年新低。原業主2017年12月41.38萬元未補價購入，帳面獲利53.62萬元或1.3倍。