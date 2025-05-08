仲量聯行：細戶佔明年落成量近六成

仲量聯行研究部資料顯示，過去10年，甲類住宅單位的落成量由2014年2160伙，佔當年私宅總落成量13.7%，飈升至去年的10,794伙，佔總落成量約44.5%，而今年及明年將進一步增加，今年及明年預計將分別有11,065伙（佔總落成量53%）及11,553伙（約57.5%）甲類住宅落成。

市况疲弱細戶銷情有保證

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，關稅戰持續發酵，為香港經濟前景蒙上陰影，加上息口波動與宏觀經濟不穩，準買家普遍採取防守策略，推遲入市計劃，或轉購入面積細小、入場門檻較低的單位。李又稱，政府大幅減少針對400萬元以下物業的印花稅，令細價物業成為跌市中風險較低的選擇，對發展商而言，現時市况疲弱，細價物業可以針對更廣泛的客戶群，銷售較有保證，預期短期至中期而言，發展商仍會較傾向興建細單位。

值得留意，過去3年樓價下滑，普遍發展商的投地意欲不大，大型發展商則尚有不少土地儲備，造就今年至明年間，60%新盤單位來自新地（0016）、長實（1113）及恒地（0012）三大發展商，較2023至2024年不足40%的比例顯著提升。