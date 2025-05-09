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SIERRA SEA乘勢推1B首批160伙 折實均呎1.06萬 1房戶300萬入場

【明報專訊】與樓按相關1個月拆息跌至逾兩年半新低，令採用拆息按揭每月供款下調之際，不足兩周已近售罄的新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 1A期，繼前日上載1B期樓書後，昨日乘勢公布首批價單，折實均呎10,638元，較上一期首批略高約2%，實用面積302方呎1房戶折實300.05萬元入場，該期數最快下周中開售。新地副董事總經理雷霆表示，減息周期已近在眉睫，料供樓負擔將大減，並為市場注入強心針。

明報記者 歐陽慧恩、林可為

雷霆又表示，SIERRA SEA 1A期已累售758伙，佔97%，套現逾40億元。新地代理執行董事陳漢麟出席同一場合時稱，1B及1A期景觀不同，不可直接比較價格，但日後料將有加價空間，項目今起向公眾開放設於九龍站環球貿易廣場（ICC）示範單位，並即日起收票，最快下周中開售。昨更連錄3宗招標成交、吸金約2849萬元，當中成交價最高為Aqua Avenue第1座17樓C室，3房設計連平台和天台特色戶，實用面積704方呎，成交價1277.5萬元、實呎18,146元。

首批折實後8伙低於400萬

SIERRA SEA 1B期首張價單涉160伙，涵蓋7伙1房戶、128伙2房戶及25伙3房戶，優惠與1A期相若，最高折扣達樓價15%，並有多項現金回贈，以及提供貸款優惠。價單定價由353萬至1100.9萬元，實呎11,176至13,759元，以15%折扣計，折實300.05萬元至935.76萬元，實呎9499元至11,695元。首批入場單位為3座G2樓J室，實用面積302方呎，1房間隔，折實300.05萬元，折實呎價9935元；呎價最低單位為3座G2樓H室，實用面積444方呎，價單定價496.2萬元，折實421.77萬元，折實呎價9499元。首批價單中，有8伙折實價低於400萬元，即只需付100元買樓印花稅，當中1伙為兩房戶，其餘7伙均屬1房單位。

今日起收票 最快下周中開售

另外，SIERRA SEA 1B期昨開放兩個示範單位予傳媒參觀，其中以1座10樓B室為藍本的3房示範單位，屬連家俬及裝修出售的無改動示範單位，實用面積809方呎，3房1套連儲物房及工作間間隔，為該期數面積最大的分層標準戶，單位內設大量入牆家具，客廁及主人房套廁均為有窗明廁。至於以2座10樓C室為藍本的示範單位，同屬連家俬及裝修出售的無改動示範單位，實用面積489方呎，兩房連儲物室間隔，採開放式廚房設計，同樣設大量入牆家俬。1B期數關鍵日期為今年12月，樓花期長約7個月，單位總數794伙，較1A期的781伙稍多。

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