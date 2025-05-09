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UNI Residence涉240伙 開放式單位286呎起

【明報專訊】正當西沙SIERRA SEA 1B開價之際，由萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，樓花期約17個月，昨午公布項目命名，傍晚即上載樓書，意味短期推售。永泰發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目已於今年3月獲批預售，定價將參考同區樓盤，包括大圍站上蓋柏傲莊，據悉該屋苑近期二手成交呎價約2萬元。

萬科香港董事總經理周銘禧稱，項目潛在買家以投資者及區內用家為主，將考慮為此類買家提供相應的付款方法，細節待定。據樓書資料顯示，UNI Residence共240伙，實用面積由286至636方呎，開放式戶至4房1套間隔，主打1房戶型，共155伙，佔全盤約65%，設10個特色戶。項目一層9伙設計，每層有3部升降機。翻查資料，萬科香港及永泰於2022年9月以7.8638億元投得沙田顯和里地皮，兩公司股權各佔50%，物業將作純住宅發展，以可建樓面89,339方呎計，每方呎樓面地價8802元。

滶晨最快下周上載樓書

另外，由新世界（0017）、帝國、資本策略（0497）、麗展（0488）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸5A期滶晨，最快下周上載樓書，並於本月內推出。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目有機會以招標形式先推出面向深水灣約1700方呎的4房大宅。對於近期本港銀行同業拆息回落，何氏認為有利豪宅及樓市發展，加上近日人行亦宣布降準，期望滶晨可受惠有關消息。至於項目會所及公眾空間，由國際知名設計師Martin Brudnizki設計，兩個設於黃竹坑及鰂魚涌的富豪貴賓廳也將很快對外開放。滶晨共設447伙，關鍵日期為2026年11月30日。

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