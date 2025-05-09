上月預售再現「零申請」 待批6517伙5年低

地政總署資料顯示，上月該署只錄1份預售樓花同意書申請，為房協旗下啟德沐禮街3號項目，涉及1800伙，預計2028年6月落成，而私樓方面為「零申請」，為去年11月後再錄私樓「零申請」，並為2023年2月、即過去兩年多以來第八次。截至上月底，共有17個住宅項目（包括私樓及資助房屋）待批預售，共涉6517伙，按月少8%，並為2020年2月、即逾5年新低。

上月批5份預售涉2373伙 5個月最多

另地政總署亦公布，該署上月共批出5份預售樓花同意書，共涉2373伙，獲批伙數是去年11月獲批4821伙後，近5個月來批出單位最多的一個月，而該5份包括新地（0016）西沙SIERRA SEA 1A期及1B期，兩項目分別781伙及794伙，合共1575伙，其中SIERRA SEA 1A期早前已開售，並於不足兩周內累售755伙單位，套現超過40億元；另SIERRA SEA 1B期亦於昨日開價。

其餘3個項目包括已作軟銷的長實（1113）啟德跑道區Victoria Blossom花語海第2期，涉及416伙，預計2027年9月落成。另香港興業（0480）愉景灣第19-1期，以及嘉華（0173）旗下西區醫院道7號項目，亦於上月獲批預售，兩個項目分別涉320伙及62伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，上月批出預售伙數創5個月新高，令已批出預售樓花但尚未發售的私宅單位升至16,290伙，按月增約10.8%。

分析：料發展商積極「去庫存」

短期供應高企

據美聯物業研究中心資料顯示，截至4月底累積貨尾量約22,173伙，連同上述已批出預售但尚未發售單位，即隨時可推售的新盤單位數目增至近3.85萬伙，短期供應持續高企，相信發展商會積極「去庫存」。