moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

上月預售再現「零申請」 待批6517伙5年低

【明報專訊】發展商積極去存貨之際，亦放慢賣樓步伐。據地政總署最新資料顯示，繼去年11月後，上月再錄得私樓「零申請」樓花紙，並為2023年2月、即過去兩年多以來第八次，而扣除上月批出2373伙預售後，待批樓花單位伙數亦降至6517伙，見逾5年新低。

地政總署資料顯示，上月該署只錄1份預售樓花同意書申請，為房協旗下啟德沐禮街3號項目，涉及1800伙，預計2028年6月落成，而私樓方面為「零申請」，為去年11月後再錄私樓「零申請」，並為2023年2月、即過去兩年多以來第八次。截至上月底，共有17個住宅項目（包括私樓及資助房屋）待批預售，共涉6517伙，按月少8%，並為2020年2月、即逾5年新低。

上月批5份預售涉2373伙 5個月最多

另地政總署亦公布，該署上月共批出5份預售樓花同意書，共涉2373伙，獲批伙數是去年11月獲批4821伙後，近5個月來批出單位最多的一個月，而該5份包括新地（0016）西沙SIERRA SEA 1A期及1B期，兩項目分別781伙及794伙，合共1575伙，其中SIERRA SEA 1A期早前已開售，並於不足兩周內累售755伙單位，套現超過40億元；另SIERRA SEA 1B期亦於昨日開價。

其餘3個項目包括已作軟銷的長實（1113）啟德跑道區Victoria Blossom花語海第2期，涉及416伙，預計2027年9月落成。另香港興業（0480）愉景灣第19-1期，以及嘉華（0173）旗下西區醫院道7號項目，亦於上月獲批預售，兩個項目分別涉320伙及62伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，上月批出預售伙數創5個月新高，令已批出預售樓花但尚未發售的私宅單位升至16,290伙，按月增約10.8%。

分析：料發展商積極「去庫存」

短期供應高企

據美聯物業研究中心資料顯示，截至4月底累積貨尾量約22,173伙，連同上述已批出預售但尚未發售單位，即隨時可推售的新盤單位數目增至近3.85萬伙，短期供應持續高企，相信發展商會積極「去庫存」。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款