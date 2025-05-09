「麻雀館大王」家族1.8億購劍橋道31號屋地

愉景灣複式1250萬沽 9年實蝕逾兩成

另外，愉景灣再錄二手蝕讓。中原地產分行經理丘祥麟表示，大嶼山愉景灣4期蘅峰蘅欣徑雙號座D室複式戶，實用面積1359方呎，3房1套間隔，連約550方呎天台，新近以1250萬元成交，實呎9198元。

上址原業主2016年1450萬元買入，持貨約9年，帳面蝕200萬元或14%，由於購入時須付樓價7.5%「辣稅」，連使費料實蝕約340萬元或約23%。

中原地產分行經理胡文翰表示，同區愉景灣5期頤峰峻山閣低層B室，實用面積592方呎，3房間隔，業主今年2月以450萬元購入，收樓即日便以1.9萬元租出，實呎租32.1元，現租金回報達5厘。

租客509萬購世宙兩房自住

租金與樓價表現背馳，吸引租客轉租為買。美聯物業助理區域經理張國成稱，元朗世宙3座低層J單位，實用面積425方呎，兩房間隔，獲買家以509萬元承接，實呎11,976元。買家原為區內租客，有見租金持續上升，市場選擇少，而樓價回落至合理水平而決定入市自住。原業主2019年600萬元購入，現帳面蝕讓約91萬元，連使費料實蝕約120萬元或20%。

另一方面，將軍澳景明苑有長情業主沽貨勁賺個案。美聯分行高級分區營業經理林健偉表示，景明苑曦景閣低層1室，實用面積554方呎，3房間隔，獲外區客以綠表價305萬元承接，實呎5505元。上述單位買家為綠表資格人士，原業主1988年5月以約30萬元未補價向房委會一手購入，持貨約37年，帳面獲利約275萬元，單位升值約9.2倍。