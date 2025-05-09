希慎華懋伙Foster + Partners 打造利園八期

另寫字樓樓面空間靈活度高，設單層樓面面積達3.9萬方呎，是港島區最大的單層樓面空間，同一樓層能夠容納整個機構或不同部門，另第1座及第2座的辦公室大樓樓層設有露台，打造垂直綠化景觀，亦鼓勵戶外會議與社交互動。希慎興業執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，利園八期是集團與Foster + Partners緊密合作的成果，雙方願景一致，在設計的過程中，以創意互相激發，塑造出富有生命力的社區建築設計。

大鴻輝放售深水埗兩舖

再有投資者放售民生商舖，第一太平戴維斯獲委託獨家代理公開出售深水埗福華街132至134號貴華樓地下A及C2舖，兩商舖可一併或分拆出售，A舖面積約534方呎、C2舖面積約418方呎，將以現狀連租約出售，每個商舖指標價為6500萬元，即呎價分別為12.17萬及15.55萬元。

據悉，上述兩舖均正出租，每月租金約20萬元。據悉，商舖由大鴻輝興業創辦人梁紹鴻或有關人士持有，梁紹鴻早於2003年透過公司名義、以5700萬元購入貴華樓A至D舖共4個商舖。