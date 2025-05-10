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必嘉坊3期一房 呎租高見72元

【明報專訊】雖然二手樓價未見明顯回升，但部分主攻迷你戶的市區入伙盤，租務情况理想。其中恒地（0012）旗下3月份起入伙的紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，自上月迄今已錄得超過30宗租務成交，最高成交實呎租金達72元。

市場消息指出，BAKER CIRCLE‧GREENWICH至今錄得的30多宗租賃個案中，實用呎租介乎57至72元，呎租最高一伙為實用面積264方呎的中層M室，1房間隔，單位以月租1.9萬元租出，實用呎租約72元，業主2023年約561萬元一手購入，租金回報約4厘。

第一城兩房2月買

租1.3萬回報4.6厘

另傳統屋苑租金回報亦見理想。利嘉閣高級區域市務董事彭錦添表示，沙田第一城5月至今暫錄約4宗租務成交，其中第32座低層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，望樓景，業主以1.4萬元放租，議價後減1000元或7%，以1.3萬元租出，實呎租約40元。業主為投資者，於今年2月以337.5萬元買入，現租金回報高見4.6厘。他補充，屋苑現有約76個單位放盤，意向租金約1.08萬元起。

此外，新界屋苑錄大額租務成交。中原地產副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角逸瓏灣高座17座中層A室，實用面積1400方呎，4房雙套間隔，以月租5.2萬元獲九龍區租客承租，實用呎租約37.1元。業主2019年2440萬元購入，租金回報約2.6厘。

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