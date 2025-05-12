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會德豐：新質生產力富豪成新客源 1 PLANTATION ROAD展銷廳累錄逾百組客參觀

【明報專訊】中美官員在瑞士就關稅及貿易問題開展會談、內地減息降準提振經濟之際，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀接受專訪指出，關稅戰局勢稍紓緩，加上股市回穩，對本港豪宅市場屬正面信息，而九龍倉（0004）持有、會德豐地產發展及銷售的山頂種植道豪宅1 PLANTATION ROAD，計劃上半年內推出5幢洋房招標；他認為，中央政府銳意推動新質生產力的大形勢下，從事高新科技、能源產業等新興經濟領域的富豪，相信將成主要客源之一。

明報記者 林可為

事實上，1 PLANTATION ROAD早前已開展推廣，設於中環的「Peak Salon」展銷廳，今年初正式接受貴賓預約參觀，至今累積錄逾100組客人參觀（及安排參觀現樓），本地富豪佔約五成，另五成主要為內地及新香港人富豪。

值得一提的是，有「商品大王」之稱兼國際知名投資大師羅傑斯 （Jim Rogers） ，去年底訪問本港時，曾親身參觀「Peak Salon」。 

黃光耀：關稅戰未直接打擊樓市

雖然關稅戰仍是環球財資市場的關注重點，但黃光耀認為，對本港樓市未見帶來直接打擊，成交沒出現大萎縮；相反，目前樓市氣氛已比2024年下半年樂觀，加上近日股市回穩兼交投暢旺，近期多個新推樓盤均錄得理想銷情。

他特別指出，中央政府大力推動新質生產力，造就很多從事高新科技、創意及能源產業的人才，成為內地新一代富豪；而受中美⻆力、地緣政治局勢等影響，有機會令更多中資公司轉到本港上市，除可鞏固香港作為上市、集資重鎮地位外，對豪宅市場亦屬正面信息。

上半年限量招標 最大洋房6122呎

至於1 PLANTATION ROAD的銷售部署，上半年內擬先推出1、2、3、5、6號屋招標，實用面積介乎5629至6122方呎，連789至4460方呎花園。

整個項目分為3期發展，提供20幢洋房，而日前上載樓書的是第1期，設8幢洋房，實用面積由5513至6122方呎。

設計靈感源自南法 加入藝術元素

可留意的是，過往推出的山頂豪宅，很多是以英式典雅設計為賣點，但黃光耀指出，1 PLANTATION ROAD的設計靈感，源自法國南部，示範洋房的室內設計，亦是由法國設計師操刀。

他續指出，洋房以向南或西南景色為主，除擁有南中國海的壯闊海景外，亦有山巒景色為伴，加上區內櫛比鱗次、具殖民地風情的洋房，氛圍與法國南部相似，令設計團隊得到啟發。

項目亦加入不少藝術元素，如各幢洋房的車庫，都有以不同花卉圖案為主題的牆飾，一洗車庫的「冷冰冰」感覺，停車位亦配有充電裝置。

綜合市場意見，項目屬山頂豪宅，加上由會德豐地產負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，不乏成交實呎高逾10萬元的一手成交，估計1 PLANTATION ROAD洋房的成交實呎同樣可達「六位數」，推算5幢洋房總市值逾30億元。

[發展商專訪]

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