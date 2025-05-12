moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

部署下半年推3盤涉近3000伙

【明報專訊】會德豐地產今年暫以銷售餘貨為主，期內累沽逾470伙、套現約50億元，黃光耀透露，集團部署下半年推出3個全新盤，分佈於新界、港島及九龍， 涉單位總數2980伙，其中現正申請預售樓花的古洞項目第1期，是會德豐在區內首個住宅發展，目標客源除年輕分支家庭外，亦希望吸納將來在北部都會區工作、從事創科產業的人士。

古洞項目1期擬吸創科產業客

古洞項目第1期提供457伙，預計2027年3月落成，樓花期約22個月，提供中小型單位為主，主打實用約400餘方呎的兩房戶。

翻查資料，會德豐於2021年7月以41.85億元投得上述古洞地皮，以最高可建樓面約49.24萬方呎計，每方呎樓面價約8499元。黃表示，集團看好北部都會區的前景，加上項目鄰近港鐵北環線，對外交通配套勢將更便利，而集團過往在新發展區，如將軍澳南、將軍澳日出康城等，均具足夠住宅發展經驗。

市區方面，與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第6A期涉463伙，預計2027年5月落成，樓花期約兩年；項目賣點除與港鐵站、大型商場近在咫尺外，戶型涵蓋1房至4房，以3房戶型為主打，選擇多元化，現仍待批預售樓花。

至於涉單位總數最多項目，是與中海外（0688）、恒地（0012）等合作的啟德跑道區承豐道18號，單位總數2060伙，屋苑規模為跑道區新盤中最大，早前已獲批預售樓花，戶型料涵蓋1房至4房。

[發展商專訪]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款