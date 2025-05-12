部署下半年推3盤涉近3000伙

古洞項目1期擬吸創科產業客

古洞項目第1期提供457伙，預計2027年3月落成，樓花期約22個月，提供中小型單位為主，主打實用約400餘方呎的兩房戶。

翻查資料，會德豐於2021年7月以41.85億元投得上述古洞地皮，以最高可建樓面約49.24萬方呎計，每方呎樓面價約8499元。黃表示，集團看好北部都會區的前景，加上項目鄰近港鐵北環線，對外交通配套勢將更便利，而集團過往在新發展區，如將軍澳南、將軍澳日出康城等，均具足夠住宅發展經驗。

市區方面，與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第6A期涉463伙，預計2027年5月落成，樓花期約兩年；項目賣點除與港鐵站、大型商場近在咫尺外，戶型涵蓋1房至4房，以3房戶型為主打，選擇多元化，現仍待批預售樓花。

至於涉單位總數最多項目，是與中海外（0688）、恒地（0012）等合作的啟德跑道區承豐道18號，單位總數2060伙，屋苑規模為跑道區新盤中最大，早前已獲批預售樓花，戶型料涵蓋1房至4房。

[發展商專訪]